Nach kurzzeitiger Erholung Baugenehmigungen im Februar wieder gesunken Stand: 17.04.2025 10:31 Uhr

Der Wohnungsbau in Deutschland kommt nicht aus der Krise. Nach einem Anstieg im Dezember und Januar ist die Zahl der Baugenehmigungen im Februar wieder gesunken. Die Bauwirtschaft stellt klare Forderungen an die neue Regierung.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist nach zwei Anstiegen in Folge im Februar wieder gesunken. Genehmigt wurde der Bau von 17.900 Wohnungen, das waren 2,3 Prozent weniger als im Februar 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe erklärte, dies komme nicht überraschend - und bezieht sich damit auf die Politik. "Solange die politischen Rahmenbedingungen nicht spürbar verbessert werden, bleibt der Wohnungsbau blockiert." Im Dezember und im Januar war die Zahl der Baugenehmigungen noch gestiegen - im Januar so stark wie zuletzt vor drei Jahren.

Deutliches Plus bei Einfamilienhäusern

Im Zwei-Monats-Zeitraum Januar und Februar stand daher unter dem Strich ein Plus: 35.900 Wohnungen wurden genehmigt, 2,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt mitteilte. Besonders stark stieg in diesen zwei Monaten die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser: um 12,4 Prozent auf 6.800.

Bei Zweifamilienhäusern dagegen sanken die Genehmigungen um 14,5 Prozent auf 1.900. Bei weitem die meisten neuen Wohnungen entstehen in Mehrfamilienhäusern. Hier ging die Zahl leicht um 1,3 Prozent auf 18.500 zurück.

Forderungen an neue Regierung

Der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbands, Felix Pakleppa, forderte von der künftigen Bundesregierung eine "echte Wende" in der Wohnungsbaupolitik. Die Ankündigung der Koalitionspartner, in den ersten 100 Tagen einen "Wohnungsbauturbo zu zünden", sei richtig. "Jetzt kommt es auf die Umsetzung an."

Pakleppa nannte gezielte Maßnahmen zur Stärkung privater Investitionen entscheidend. Er forderte einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, vor allem, um Familien den Weg ins Wohneigentum zu erleichtern. Zusätzlich seien verlässliche KfW-Förderprogramme nötig. Gleichzeitig müsse das Bauen einfacher und günstiger werden.