Konjunkturausblick Das "Geschäftsmodell Deutschland" wankt Stand: 31.12.2022 08:53 Uhr

Das "Geschäftsmodell Deutschland" funktioniert nicht mehr so reibungslos wie bisher. Das hat nicht nur etwas mit steigenden Preisen und gestörten Lieferketten zu tun. Die kommenden Monate werden zu einer schwierigen Gradwanderung.

Von Claudia Wehrle, ARD-Börsenstudio

Wird es vielleicht doch nicht so schlimm wie befürchtet? Die hohe Inflation, die unsichere Energieversorgung, die befürchtete Rezession hier in Deutschland? Zumindest schauen viele Ökonominnen und Ökonomen nicht mehr ganz so pessimistisch in die Zukunft wie sie das noch vor ein paar Monaten getan haben.

Aber gibt es tatsächlich Grund zur Entwarnung? Dazu sei es viel zu früh, meint Carsten Brzeski von der ING Bank: "Wir sollten uns jetzt noch nicht entspannt zurücklehnen. Wir müssen wirklich noch durch diesen Winter kommen und werden wahrscheinlich auch im Winter 23/24 noch große wirtschaftliche Herausforderungen haben."

Ukraine-Krieg hat Wirtschaftslage verändert

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 hat vieles verändert. Auch für uns hier in Deutschland. Mit den billigen Gaslieferungen aus Russland war es erst einmal vorbei. Viele Rohstoffe und Vorprodukte wurden knapp und teuer. Es gab Lieferschwierigkeiten. Das Produzieren "Just in Time" wurde zu einer großen Herausforderung.

Das alles hatte sich zwar in den Jahren zuvor schon angedeutet, aber durch den Krieg im Osten Europas wurden die Veränderungen offensichtlicher. Das "Geschäftsmodell Deutschland" - so, wie wir es bislang kannten - es funktioniert nicht mehr so reibungslos wie früher.

Dass die großen, internationalen Konzerne trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen immer noch satte Gewinne schreiben konnten, hängt damit zusammen, dass gestiegene Kosten an die Kunden weitergegeben wurden. Verluste in einem Bereich konnten durch Wachstum in anderen Regionen ausgeglichen werden. Ob das so weitergehen kann, ist aber keine ausgemachte Sache.

"Strukturwandel" und "Zeitenwende"

"Wir erleben eine Zeitenwende", ist der wohl meistzitierte Satz von Bundeskanzler Olaf Scholz in diesem Jahr. "Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe, wie die Welt davor." Was wir derzeit erleben, ist ein Strukturwandel auf breiter Front.

Mit solch einem Strukturwandel sind erst einmal Verluste verbunden, sagt Andreas Scheuerle von der DekaBank:

Das heißt, man hat Produktionsanlagen, die entwertet werden, Qualifikationen, die man nicht mehr braucht. Das heißt, Menschen und Wirtschaft werden erst einmal in Mitleidenschaft gezogen, bevor man dann die Früchte dieses Strukturwandels ernten kann. Wenn man denn fähig war, sich auf diesen Strukturwandel auch einzustellen.

Unternehmen müssen umdenken

Viele Unternehmen reagieren in diesem Jahr: Sie überdenken ihre Produktionsabläufe. Dass überall Fachkräfte fehlen und Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine größere Bedeutung bekommen, kommt noch hinzu.

Und was die Handelsbeziehungen betrifft - auch sie werden sich sehr verändern, glaubt Ralph Solveen von der Commerzbank: "Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren eine Regionalisierung sehen, vielleicht auch mehr eine Verstärkung des Handels zwischen den befreundeten Staaten." Das sei aber keine gute Nachricht, so Solveen. Denn die globalen Handelsbeziehungen haben die Preise niedrig gehalten. Und davon haben viele Unternehmen profitiert.

"Jetzt mag es andere Vorteile geben, Verringerung von Abhängigkeiten und Ähnliches. Nur man sollte sich klar darüber sein - am Ende wird diese vielleicht vermeintliche Sicherheit auch teuer werden", sagt der Experte der Commerzbank. Dennoch: Damit sind auch Chancen verbunden - Chancen, sich neu aufzustellen