Deutscher Arbeitsmarkt im Mai 84.000 weniger Arbeitslose als im April

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai deutlich gesunken. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren etwa 2,7 Millionen Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,9 Prozent.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist nach dem langen Corona-Tunnel wieder Licht in Sicht. Im Mai hat sich die Frühjahrsbelebung fortgesetzt, die Zahl der Arbeitslosen ging weiter nach unten. So waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit etwa 2,7 Millionen Menschen ohne Job. Das sind 84.000 weniger als im Vormonat April und 126.000 weniger als im Mai vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent.

654.000 offene Stellen

Auch bei der Zahl der offenen Stellen gibt es Lichtblicke. Im Mai waren der Bundesagentur 654.000 offene Stellen gemeldet worden, 70.000 mehr als vor einem Jahr.

BA-Chef Detlef Scheele wertete die Entwicklung als "erste Anzeichen für eine umfassende Besserung am Arbeitsmarkt". Die Folgen der Corona-Krise seien zwar immer noch sehr deutlich sichtbar, sie würden aber kleiner.

Auch weniger Kurzarbeit

Auch gibt es inzwischen deutlich weniger Kurzarbeit. Zwischen dem 1. und 26. Mai hätten Betriebe nur noch für 96.000 Menschen Kurzarbeit angemeldet. In Anspruch genommen wird Kurzarbeit erfahrungsgemäß aber weniger als vorsorglich angemeldet.

Tatsächlich gezahlt worden sei Kurzarbeitergeld im Monat März 2021 für 2,61 Millionen Menschen. Damit sei die Zahl im März erstmals seit November 2020 - als es zu einem erneuten Corona-Lockdown gekommen war - wieder gesunken. In der Spitze hatten im April 2020 fast sechs Millionen Menschen in Deutschland Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen.

Für die Inanspruchnahme von Kurzarbeit liegen Daten immer erst mit zweimonatiger Verzögerung vor.