Bundesagentur für Arbeit Arbeitsmarkt weiter auf Erholungskurs Stand: 30.11.2021 10:47 Uhr

Der Aufwärtstrend auf dem deutschen Arbeitsmarkt setzt sich fort: Im November ging die Zahl der Menschen ohne Job weiter deutlich zurück. Allerdings nimmt laut Bundesagentur für Arbeit die Kurzarbeit wieder zu.

Eventuelle Auswirkungen der vierten Corona-Welle machen sich bislang auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch nicht bemerkbar. Die Zahl der Erwerbslosen ging im November weiter zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte.

Demnach sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 60.000 auf insgesamt 2,317 Millionen Menschen. Gegenüber November des vergangenen Jahres verzeichnete die Behörde 382.000 Arbeitslose weniger. Auch saisonbereinigt sank die Erwerbslosenzahl - und zwar um 34.000. Für ihre Erhebung bezieht sich die BA auf Daten, die bis einschließlich zum 11. November vorlagen.

Entwicklung des Vormonats setzt sich fort

Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 5,1 Prozent - ein leichtes Minus im Vergleich zum Oktober mit einer Quote von 5,2 Prozent. Gegenüber dem November 2020 bedeutet dies einen Rückgang um 0,8 Prozentpunkte.

Bereits im Oktober war die die Zahl der Bürgerinnen und Bürger ohne Erwerbstätigkeit deutlich zurückgegangen: Gegenüber September dieses Jahres war die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte gesunken, die Bundesagentur für Arbeit hatte im vergangenen Monat 88.000 weniger Arbeitslose gemeldet.

Mehr Menschen in Kurzarbeit gemeldet

Etwas Bewegung gab es allerdings bei der Kurzarbeit. Den Zahlen der BA zufolge waren im November wieder mehr Beschäftigte davon betroffen. Im Zeitraum vom 1. bis zum 24. November seien bundesweit 104.000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit gemeldet gewesen, hieß es von der BA weiter. Im Vergleichszeitraum im Oktober waren es 93.000 Beschäftigte. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kurzarbeit liegt aber meist niedriger. Derzeit liegen der BA gesicherte Daten bis September vor. Damals hatten 795.000 Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen.

Die höchste Quote an Kurzarbeit verzeichnet nach wie vor die von Lieferengpässen betroffene Industrie. Aber auch die Meldungen aus dem Gastgewerbe nehmen wieder zu. Den höchsten Stand an Kurzarbeit hatte die BA im April 2020 verzeichnet: Damals waren in Deutschland knapp sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit.