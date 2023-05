Nur leichte Frühjahrsbelebung Arbeitslosenquote sinkt auf 5,5 Prozent Stand: 31.05.2023 10:38 Uhr

Trotz der schwachen Wirtschaftsentwicklung hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland leicht abgenommen - allerdings weniger als im Mai üblich. Die Nachfrage nach Arbeit geht seit einem Jahr zurück.

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im Mai belebt, aber wegen der trüben Konjunktur nicht so stark wie sonst in diesem Monat üblich. Die Zahl der Arbeitslosen sei im Frühjahr um 42.000 im Vergleich zum Vormonat auf 2,544 Millionen gesunken, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) heute mit. Damit fiel die Arbeitslosenquote von 5,7 auf 5,5 Prozent.

"Trotz schwacher Konjunktur ist der Arbeitsmarkt insgesamt beständig", sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Das Wachstum der Beschäftigung halte weiter an, verliere jedoch an Schwung. Zwar sind laut BA Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - wo Menschen in Maßnahmen wie Integrationskursen erfasst werden - zurückgegangen, aber weniger als normalerweise im Mai.

Arbeitskräftenachfrage nimmt stetig ab

Das zeigt auch ein Blick auf die saisonbereinigten Zahlen, sprich ohne jahreszeitliche Schwankungen: Demzufolge nahm die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 9000 zu. Auch ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine wäre die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, allerdings weniger stark. Für die Statistik berücksichtigte die Bundesagentur Zahlen, die bis zum 11. Mai vorlagen.

Im Mai waren 767.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 98.000 weniger als vor einem Jahr. Die gemeldete Arbeitskräftenachfrage geht laut BA seit mittlerweile einem Jahr stetig zurück. Insgesamt zeigt sich der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen aber noch auf vergleichsweise hohem Niveau.

Leicht zugenommen hat derweil die Kurzarbeit: Vom 1. bis 24. Mai zeigten Unternehmen für 45.000 Beschäftigte konjunkturelle Kurzarbeit an. Die Zahl derer, die tatsächlich in Kurzarbeit gehen, liegt erfahrungsgemäß niedriger. Aktuelle Daten dazu, wie viele Menschen Kurzarbeitergeld in Anspruch nahmen, liegen bis März vor: In dem Monat waren es 133.000 Beschäftigte, nach 140.000 im Februar.

Frühjahrsbelebung abhängig von der Konjunktur

Üblicherweise geht die Arbeitslosigkeit im Frühjahr stärker zurück, weil Unternehmen nach dem Winter wieder mehr Arbeitskräfte suchen. Die Frühjahrsbelebung ist jedoch abhängig von der wirtschaftlichen Lage und dem Wetter - und fällt somit von Jahr zu Jahr unterschiedlich aus.

Zu Jahresbeginn ist die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht, weil die Verbraucher wegen sinkender Kaufkraft infolge der hohen Inflation weniger konsumierten. Viele Ökonomen gehen mittlerweile davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 schrumpfen könnte.