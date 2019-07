CSU-Chef Söder will das Reisen per Bahn günstiger machen - durch geringere Steuern auf Bahntickets. Den Vorschlag hatten die Grünen auch schon gemacht. Doch Söder will sie noch toppen.

Bahnfahren ist gut für das Klima - zumindest besser, als ins Auto zu steigen oder gar ins Flugzeug. Das ist bekannt. Weniger klar ist, wie die Menschen dazu bewegt werden sollen, lieber in den Zug zu steigen, wenn es teils die teurere und eventuell auch noch die kompliziertere Variante ist.

Steuer "so weit wie möglich" streichen

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat sich in der "Welt am Sonntag" dafür ausgesprochen, über den finanziellen Anreiz den Weg in die Bahn zu bahnen. Er plädierte dafür, die Tickets "so weit wie möglich" von der Mehrwertsteuer zu befreien. So solle die Reise mit der Bahn gerade im Vergleich zu Kurzstreckenflügen attraktiver werden. Derzeit würde ja nicht einmal ein ermäßigter Steuersatz auf Fahrkahrten erhoben. "Das kann so nicht bleiben", betonte Söder.

Sobald eine Fahrt per Bahn eine Strecke von 50 Kilometern übersteigt, fällt der Steuersatz von 19 Prozent an. Auf Tickets für kürzere Strecken werden - ebenso wie für die Fahrkahrten für S- und U-Bahn sowie für Busse - sieben Prozent erhoben.

Grüne schon im August 2018 für geringeren Steuersatz

Neu ist die Idee von billigeren Bahntickets dank geringerem Steuersatz nicht. "Günstige Tickets können mehr Menschen zum Bahnfahren bewegen. Deswegen muss die Mehrwertsteuer im Fernverkehr auf sieben Prozent gesenkt werden." Diese Aussage stammt von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und er machte sie bereits im vergangenen August. Seine Partei hat sich also bereits vor fast einem Jahr dafür ausgesprochen, an der Steuerschraube zu drehen. Die Grünen schlugen den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent vor.

Auch Scheuer schloss sich Steuer-Idee an

Knapp acht Monate später: "Wem es mit dem Klimaschutz und dem Umstieg von Auto oder Flugzeug auf die Bahn ernst ist, der muss bei der Steuer ansetzen." Ein Satz, der wie aus dem Munde der Grünen klingt, in diesem Fall aber auf Bundesverkehrsminister und Söders CSU-Parteikollegen Andreas Scheuer zurückging. Auch sein Ziel: nur noch sieben Prozent Steuern auf Bahntickets.

Nun springt also auch Bayerns Ministerpräsident sprichwörtlich auf den Steuer-Zug auf - und will noch etwas mehr Gas geben als seine Vorreiter.