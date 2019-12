Nach der Fusion von Kaufhof und Karstadt fordert ver.di einen Flächentarifvertrag für alle Beschäftigten, doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Um ihrem Unmut Luft zu machen, sind Hunderte Angestellte in den Streik getreten.

Mitten im so wichtigen Weihnachtsgeschäft sind Beschäftigte des Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof in einen Warnstreik getreten. Unter anderem in Filialen in Berlin, Hannover, Düsseldorf und Stuttgart folgten sie dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di und legten ihre Arbeit nieder.

Sie kritisieren ungleiche Arbeitsbedingungen nach der Fusion der Warenhauskonzerne Kaufhof und Karstadt sowie die aus ihrer Sicht zu geringen Löhne.

Karstadt und Kaufhof fusionierten vor gut einem Jahr.

Kaufhof-Angestellte befürchten Lohn-Einbußen

Ver.di erklärte, das Ziel des Managements, niedrigere Gehälter bei Karstadt auch für Kaufhof zum Maßstab zu machen, sei nicht haltbar. Die Sanierung dürfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, sagte Gewerkschafterin Havva Öztürk.

Ver.di und Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln über einen gemeinsamen Sanierungstarifvertrag für den durch den Zusammenschluss entstandenen Warenhausriesen. Der Gewerkschaft zufolge würde eine Verschmelzung ohne neuen Tarifvertrag für die Kaufhof-Beschäftigten unter anderem automatisch eine rund elfprozentige Lohn-Absenkung bedeuten.

Investitionen von Eigentümer gefordert

Der Konzern hatte bereits eine Lösung vorgeschlagen, die für die Kaufhof-Mitarbeiter nicht ganz so große Einbußen bedeutet und den Karstadt-Beschäftigten sogar mehr Geld bringen würde. Auch ver.di hatte Bereitschaft zu Zugeständnissen erkennen lassen. Doch sind die Positionen der beiden Seiten offensichtlich noch weit voneinander entfernt. Das gilt nicht nur für die künftige Lohnhöhe, sondern auch für die Frage, wie lange ein neuer Sanierungstarifvertrag gelten soll.

Ver.di fordert die verbindliche Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels und "Sicherheit der Arbeitsplätze". Der Eigentümer, der österreichische Investor René Benko, müsse zudem "Geld in die Hand nehmen, um in das Warenhaus zu investieren".

Zudem müssten leitende Angestellte und das Management einen Beitrag zur Sanierung leisten, wenn das Unternehmen von den Beschäftigten Verzicht einfordere, so ver.di.