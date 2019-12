In 68 Kaufhof-Filialen werden Beschäftigte laut ver.di heute die Arbeit niederlegen, ebenso Mitarbeiter von Karstadt Sports und Karstadt Feinkost. Die Gewerkschaft will so Druck bei den Tarifverhandlungen machen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof für heute zu Streiks aufgerufen. Mitarbeiter in bundesweit 68 Filialen von Kaufhof, in 16 Filialen von Karstadt Sports sowie in "rund acht" Filialen von Karstadt Feinkost würden die Arbeit niederlegen, kündigte ver.di an.

"Die Beschäftigten bei Kaufhof, aber auch Karstadt, sind sauer. Sie verlangen, dass es endlich eine sichere tarifvertragliche Lösung für die Zukunft des Warenhauses und ihre Arbeitsplätze gibt und dass die kräftezehrende Hängepartie ein Ende hat", sagte der ver.di-Verhandlungsführer Orhan Akman.

Sanierung nach Fusion

Karstadt und Kaufhof fusionierten vor gut einem Jahr.

Ver.di und Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln bereits seit einiger Zeit über einen gemeinsamen Sanierungstarifvertrag für den durch den Zusammenschluss entstandenen neuen Warenhausriesen. Laut ver.di würde eine Verschmelzung ohne neuen Tarifvertrag für die Kaufhof-Beschäftigten automatisch eine rund elfprozentige Entgeltabsenkung bedeuten. Dies sorge für große Unruhe bei den Beschäftigten.

Ver.di fordert die verbindliche Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels und "Sicherheit der Arbeitsplätze". Der Eigentümer, der österreichische Investor René Benko, müsse zudem "Geld in die Hand nehmen, um in das Warenhaus zu investieren".

Auch leitende Angestellte und das Management müssten einen Beitrag zur Sanierung leisten, wenn das Unternehmen von den Beschäftigten Verzicht einfordere, so ver.di.