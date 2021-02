Britischer Kartonmangel Knappe Pappe

Großbritannien bekommt eine Nebenfolge des boomenden Online-Handels zu spüren: Dringend für Verpackungen benötigte Pappe wird knapp. Das führt bei vielen Lieferungen zu Verzögerungen.

In Großbritannien sind Pappkartons für Verpackungen knapp geworden. Das hängt zum einen mit dem großen Erfolg des Online-Handels zusammen. Über Weihnachten gebe es schon in normalen Jahren die größte Nachfrage nach Kartonagen, wie der Branchenverband Confederation of Paper Industries (CPI) dem Sender BBC mitteilte. In Verbindung mit der Corona-Pandemie, die wegen der geschlossenen Geschäfte die Nachfrage noch einmal nach oben katapultierte, habe sich die Knappheit massiv zugespitzt.

Ein weiterer Grund ist laut Verbandsangaben der Brexit. Viele Unternehmen hätten deshalb Vorräte angelegt und damit den Engpass verschärft. Es handele sich um einen "perfekten Sturm". Der Verband CPI meint, die Nachfrage sei derzeit auf einem Niveau, das man frühestens in fünf Jahren erwartet hatte. Um sie zu stillen, würden gerade neue Kapazitäten aufgebaut.

Amazon hat vorgesorgt

Offenbar sind nicht alle gleichermaßen betroffen: Die Zeitung "The Times" zitiert Industrie-Experten, wonach Amazon und andere E-Commerce-Giganten große Bestände aufgekauft hätten, um der beispiellosen Nachfrage zu begegnen. Kleinere Unternehmen hätten das Nachsehen. Insbesondere Weinlieferungen sind laut "Times" betroffen gewesen, was mit der Schließung von Pubs und Restaurants zusammenhänge.

Auch das Tempo des Recyclings benutzter Kartons spiele eine Rolle bei der Verknappung der Ressource Pappkarton, sagte Miles Roberts, der Chef der Verpackungsfirma DS SMITH der BBC. Es blieben große Lieferungen etwa an Einzelhandelsfilialen aus. Diese Kartons landeten normalerweise direkt bei Recyclinghöfen.

Deshalb behelfen sich Firmen zurzeit mit Alternativen. Supermärkte verwenden teilweise für Eier Plastikverpackungen statt Kartons. Das wiederum hat laut BBC zu Protesten in den sozialen Medien geführt.