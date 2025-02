Amazon-Kreativkontrolle für Bond Agent 007 bekommt einen neuen Boss Stand: 21.02.2025 11:41 Uhr

Lange war der berühmteste Spion der Filmgeschichte Familiensache. Die Broccoli-Familie hütete die Rechte an James Bond für Jahrzehnte. Nun geht die kreative Kontrolle für die Reihe an Amazon. Was bedeutet das für Agent 007?

In den Bond-Filmen wird mit harten Bandagen gekämpft. Doch auch hinter den Kulissen scheint es in den vergangenen Monaten beim James-Bond-Film Franchise einen Kampf gegeben zu haben. Dass die Eigentümer-Familie Broccoli nun die kreative Kontrolle abgibt, ist für viele Bond-Fans eine Überraschung und ein bisschen ein Schock, meint Bond-Experte Ajay Chowdhury, der als Anwalt für geistiges Eigentum in der Filmbranche arbeitet.

Ob das aber nun eine gute oder schlechte Entwicklung sei, bleibe abzuwarten. Die Broccoli-Familiendynastie, zuletzt vertreten durch Barbara Broccoli und ihren Stiefbruder Michael G. Wilson, hatte seit dem Rechteerwerb 1961 streng über das Schicksal des wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt gewacht. Die Dynastie musste sich seit 2022, als Amazon das traditionsreiche Filmstudio MGM kaufte und daraus Amazon MGM wurde, mit dem börsengetriebenen Streaming-Giganten arrangieren. Da prallten womöglich Kulturen aufeinander.

Broccoli und Wilson bleiben Miteigentümer

Das James-Bond-Franchise sei bisher der Maßanzug in Zeiten der Massenware gewesen, beschreibt Ajay Chowdhury, Co-Autor von "Spy Octance: The Vehicles Of James Bond", die Einzigartigkeit der Marke.

In der Presseerklärung von Amazon hieß es, Broccoli und Wilson würden "Miteigentümer des Franchise bleiben", aber die "kreative Kontrolle" an Amazon MGM Studios abgeben. Chowdhury vermutet, sie bleiben am Gewinn beteiligt: "Aber die inhaltliche Kontrolle wollen sie abgeben, das heißt ein Team von Amazon wird über den kreativen Prozess, Drehbucherstellung, Schauspielerauswahl und Regie entscheiden."

Geht es nun mit einem neuen Film voran?

Der 83-jährige Wilson blickte in der Pressemitteilung wehmütig auf seine unglaubliche 60-jährige 007-Karriere zurück. Die 64-jährige Broccoli führte an, es sei an der Zeit, sich auf andere Projekte zu konzentrieren.

Für Amazon bedeutet das nun freie Bahn, um Bond als "lukrativen Content" auszuschlachten. Und Spin-off-Serien müssen nicht immer schlecht sein, meint Chowdhury. Amazon hätte bestimmt die richtigen Leute. Wenn sie sorgfältig und mit Leidenschaft gemacht würden, dann käme ein Ausbau der Marke sicher gut an, wie man bei Star Wars oder Marvel habe sehen können.

Chowdhury glaubt vor allem, dass es nach dem Rückzug der Broccoli-Familie nun endlich voran gehen könnte, mit dem nächsten James Bond Film: "Wir sind noch eine ganz Weile entfernt vom Casting für einen neuen James Bond, aber ich denke, die Dinge werden sich jetzt ordentlich beschleunigen, denn nach der Gründung von Amazon MGM vor vier Jahren, wollen die Aktionäre lieber früher als später Gewinne sehen."

Wer wird der nächste Bond?

Dreieinhalb Jahre ist es her, dass 007-Daniel Craig sich im dramatischen 25. Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" von der Leinwand verabschiedete. Seitdem wird spekuliert, ob der nächste Bond weiblich, schwarz oder homosexuell sein könnte.

Bond-Fan und Autor Mark O’Connell hofft, dass der Agent seiner Majestät nicht die Nationalität ändern muss: "Ich hoffe sie behalten den britisch-englisch-europäischen Hintergrund der Figur bei. Aber beim Casting werden sie vermutlich etwas offener, das Budget könnte auch etwas größer werden." Ein US-amerikanischer Bond dürfe es nicht werden, findet O'Connell. Es müsse ein englischer Mann werden. "Das wäre meine Hoffnung."