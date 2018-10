Auf Dialog setzten statt Handelskonflikte austragen - das ist die Botschaft von IWF-Chefin Lagarde an die Mitglieder des Währungsfonds. Noch stehe die Wirtschaft gut da, doch es drohten neue Krisen.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington, zzt. in Bali

Der Winter kommt! So lautete die Mahnung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo. Als Gastgebers der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Bali spielte er auf die Aussichten der Weltwirtschaft an: Das Wachstum ist robust, aber es trübt sich ein. Als Risiken gelten zurzeit besonders die verschiedenen Handelskonflikte und zu hohe Schulden der Länder.

IWF-Chefin Christine Lagarde sprach von Wolken am Himmel. Sie forderte die Mitgliedsländer auf, miteinander zu reden. "Steuert das Boot, lasst euch nicht treiben - und segelt zusammen", sagte sie. "Konzentriert euch auf eure Strategien, damit sie die richtigen sind angesichts der Wirtschaftsentwicklung. Lasst uns kooperieren, so viel wir können, denn zusammen sind wir stärker."

Der indonesische Präsident Joko Widodo - Gastgeber der diesjährigen IWF-Tagung. Der Winter kommt, sagte er in Anspielung auf die Weltwirtschaft.

USA wollen Druck auf China erhöhen

Die IWF-Mitglieder verpflichteten sich, ihre Währungen nicht als Waffe zu verwenden. Genau das ist ja einer der Streitpunkte zwischen China und den USA, den beiden Hauptkontrahenten im derzeit größten Handelskonflikt. Trotz der Gespräche in Bali verkündete der US-amerikanische Sicherheitsberater John Bolton, man werde den Druck auf China weiter erhöhen - zum Beispiel beim anstehenden G20-Gipfel in Argentinien.

Der argentinische Finanzminister Nicolas Dujovne sagte, die Streithähne müssten die Probleme untereinander klären: "Die G20 kann einen Rahmen für Diskussionen liefern, aber die Probleme, die es gibt, sollten von den Mitgliedern gelöst werden, die direkt involviert sind."

Auf kommende Krisen vorbereiten

Angesichts des Handelsstreits von USA und China, angesichts wachsender Probleme in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern stand Europa diesmal nicht im Mittelpunkt. Auch zu diesem Thema gilt der Ratschlag des IWF, die Länder müssten sich besser auf eine kommende Krise vorbereiten und vor allem Schulden abbauen.

Bisher wächst die europäische Wirtschaft. Die deutsche Delegation gehörte deshalb auch zu den optimistischeren Vertretern. Finanzminister Olaf Scholz sprach von Signalen, die Zuversicht vermittelten. Bundesbankpräsident Jens Weidmann sagte: "Ich habe in den Diskussionen durchaus wahrgenommen, dass beide, sowohl China als auch die USA, nicht an einer weiteren Eskalation interessiert sind."

IWF-Chefin Christine Lagarde auf der Jahrestagung des Währungsfonds in Bali: "Steuert das Boot, lasst euch nicht treiben - und segelt zusammen."

Auch von chinesischer Seite wurde anerkannt, dass gemeinsam an Problemen wie dem Schutz des geistigen Eigentums gearbeitet werden muss. Insofern prägt das vielleicht die etwas zuversichtlichere Stimmung im Vergleich zum letzten Mal.

Regierungsflugzeug lahmgelegt

Für die deutsche Delegation endete der Besuch in Bali in weniger zuversichtlicher Stimmung. Nagetiere hatten in dem geparkten Regierungsflugzeug offenbar Elektrokabel durchgebissen - der Flieger musste darum zunächst in Bali bleiben. Die Delegationsmitglieder mussten sich eigene Heimflüge organisieren.

Jan Bösche, ARD Washington

