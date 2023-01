Statistisches Bundesamt Gemüsepreise deutlich gestiegen Stand: 18.01.2023 14:08 Uhr

Frisches Gemüse ist im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden. Die Preise seien um mehr als zehn Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Gleichzeitig sank die Nachfrage nach Obst und Gemüse.

Verbraucher haben im vergangenen Jahr deutlich mehr für Gemüse zahlen müssen als ein Jahr zuvor. Die Preise stiegen um 10,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anlässlich der am Freitag startenden Grünen Woche mitteilte. Besonders stark verteuerten sich Gurken (plus 26,2 Prozent) und Tomaten (plus 16,9 Prozent). Deutlich moderater fiel der Preisanstieg bei Obst aus, das drei Prozent mehr kostete als ein Jahr zuvor.

Insgesamt mussten die Verbraucher für Nahrungsmittel im vergangenen Jahr 13,4 Prozent mehr Geld ausgeben als im Vorjahr. Noch teurer wurden Fleisch und Fleischwaren (+14,6 Prozent). Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum im Schnitt um 7,9 Prozent.

Zugleich kauften die Menschen 6,4 Prozent weniger Obst und Gemüse. Bei Obst war der Rückgang mit 7,3 Prozent größer als bei Gemüse mit 5,4 Prozent. Grund könnte neben den hohen Preissteigerungen auch der Wegfall der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie sein, so die Statistiker. Den höchsten Rückgang der Nachfrage verzeichneten sie in den Monaten Januar, März und Mai, im Dezember ging es wieder leicht aufwärts.

Andere Lebensmittelbesteuerung gefordert

Die Verbraucherorganisation Foodwatch bekräftigte ihre Forderung nach einer Streichung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse. Damit würde die Bundesregierung Menschen mit wenig Geld sofort entlasten. Die Umweltorganisation WWF sprach sich dafür aus, die Mehrwertsteuer auf gesunde Erzeugnisse wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte kurzfristig zu senken oder zu streichen. Mittelfristig sei eine grundsätzliche Neuausrichtung der Lebensmittelbesteuerung hin zu einer Nachhaltigkeitssteuer erforderlich.

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) forderte die Bundesregierung zu "entschiedenen Schritten" auf, um eine Ernährungswende einzuleiten. Konkret pocht der vzbv auf eine strenge Regulierung von an Kinder gerichteter Lebensmittelwerbung, eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sowie den Kampf gegen irreführende Klimaaussagen (Greenwashing) bei Lebensmitteln.

"In der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik kann sich Deutschland ein Weiter-so ökonomisch und ökologisch nicht leisten", erklärte vzbv-Chefin Ramona Pop. "Unser Ernährungssystem ist nicht nachhaltig und geht zu Lasten künftiger Generationen." Pop nannte es einen "Skandal", dass eine ausgewogene Ernährung für viele Menschen mit geringem Einkommen in einem so reichen Land wie Deutschland "unmöglich" sei.