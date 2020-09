Deutschlands größte IG-Metall-Geschäftstelle ist in Wolfsburg. Dort macht die neue Vorsitzende Bier Schluss mit Klischees. Sie will die Gewerkschaft am VW-Standort auf den Wandel in der Branche ausrichten.

Von Hans Stallmach, NDR

Die mit rund 90.000 Mitgliedern größte und einflussreichste Geschäftsstelle der IG Metall hat eine neue Vorsitzende. Die 34-jährige Ricarda Bier bringt wenig mit von dem, was sich die meisten Menschen für gewöhnlich unter einem Gewerkschaftsfunktionär vorstellen. Die neue Vorsitzende ist keine typische Metallerin, sondern steht für eine moderne Form der Gewerkschaftsvertretung.

Sie freue sich riesig auf ihre Aufgabe, sagt Bier, die zugibt: Flammende, kämpferische Reden im Stile eines Franz Steinkühler oder Klaus Zwickel sind ihre Sache nicht. Sie spricht ruhig, sachlich, fast ein bisschen akademisch. Vor drei Jahren kam sie von der IG-Metall-Zentrale in Frankfurt nach Wolfsburg, mitten in die VW-Welt.

Durchsetzungskraft und Überzeugung

Anfangs, erzählt sie, habe es bei Verhandlungen und Besprechungen immer mal wieder Irritationen gegeben. Wenn sie durch die Tür komme, höre sie oft den Satz: "Ach so, die IG-Metall sieht jetzt so aus!" - als ob sie mit jemand ganz anderem gerechnet hätten.

"Natürlich muss man eine gewisse Durchsetzungsstärke mitbringen. Man kann sich jetzt nicht hinterm Stuhl verstecken, wenn einer hustet", so Bier. Aber diese Durchsetzungsstärke müsse ja nicht lautes Geschrei oder polternd sein: "Das ist eher eine Frage der persönlichen Überzeugung, der Überzeugungskompetenz, die man da mitbringt, und die ist meines Erachtens unabhängig von Alter, Größe und Gewicht."

Studium statt Lehre

Ricarda Bier hat Germanistik und Politologie studiert und war danach in der Pressestelle der IG-Metall-Zentrale. Dass sie nie in der Produktion gearbeitet habe, aus persönlicher Erfahrung kein Fließband, keinen Schichtbetrieb kenne: Das müsse nicht unbedingt ein Manko sein.

"Es ist ja nicht so, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort immer schon alles wüssten und sehen, sondern dass wir das gemeinsam entwickeln. Und da ist es enorm hilfreich, wenn man vielleicht sogar mit einem anderen Blickwinkel oder aus einem anderen Kontext mal draufguckt." Wichtig sei vor allem eines: dass man sich auf die Menschen einlasse.

Volkswagen im Wandel

Ricarda Bier übernimmt die Verwaltungsstelle zu einem Zeitpunkt, in dem VW den wohl größten Umbruch seiner Unternehmensgeschichte erlebt. Der drastische Schwenk zur E-Mobilität hat tiefgreifenden Folgen: Die Arbeit in der Produktion wird deutlich zurückgehen, dafür werden immer mehr Forschungs- und Software-Spezialisten gebraucht.

Die meisten von ihnen arbeiten bei externen Dienstleistern - eine Branche, die in Wolfsburg jetzt schon rund 15.000 Fachkräfte beschäftigt, in Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern, Tendenz steigend. Dort ist - anders als bei VW - die IG-Metall-Mitgliedschaft alles andere als selbstverständlich. Oft gib es keinen Betriebsrat oder Tarifvertrag.

Neue Strukturen, neue Angebote

Bier hat in Wolfsburg ein eigenes Team aufgebaut, das sich vor allem um diese Klientel kümmert, aber: "Das dauert. Das ist nicht von heute auf morgen zu installieren, sondern das ist eher auch ein Kennenlern-Prozess, wir mit denen und die mit uns. Wir reiten da ja nicht ein und sagen: wir retten mal eure Welt und zeigen euch, wie es geht."

Es sei eher der Austausch und der Dialog und das Angebot, das laute: "Überlegt mal, ob dieses oder jenes, also ein Tarifvertrag mit klaren Eingruppierungsmodalitäten und ein Tarifvertrag, wo es um die Arbeitszeit geht, ob das was für euch wäre; und überlegt mal, ob ihr so, wie das gerade bei euch ist, mit so einer hohen Personalfluktuation, vielleicht ein Thema werden könnte."

In Wolfsburg ist es der IG Metall inzwischen gelungen, bei den meisten Entwicklungsdienstleistern Betriebsräte aufzubauen. Die dabei gemachten Erfahrungen könnten bald auch andernorts wichtig sein, will sich die Gewerkschaft in der neuen deutschen Automobilwelt behaupten.