Metall- und Elektroindustrie IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn Stand: 11.07.2022 15:40 Uhr

Acht Prozent mehr Lohn fordert die IG Metall für die rund 3,8 Millionen Beschäftigen in der Metall- und Elektroindustrie. Im September beginnen die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern, die die Forderung für unbezahlbar halten.

Der Vorstand der IG Metall hat beschlossen, mit der Forderung nach Lohnerhöhungen von acht Prozent in die anstehenden Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie zu ziehen. Sämtliche Tarifkommissionen der Bezirke hatten sich im Vorfeld dafür ausgesprochen. Der angestrebte Tarifabschluss für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie soll nach den Vorstellungen der IG Metall für eine Laufzeit von zwölf Monaten gelten.

Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der Gewerkschaft, begründete die Lohnforderung insbesondere mit den Folgen der hohen Inflation. "Die Beschäftigten brauchen Entlastungen, auch mit Blick auf ihre 2023 nochmals steigenden Rechnungen". Bei der Mehrheit der Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie gebe es nach wie vor eine gute Ertragslage und gute Auftragslage. Vor diesem Hintergrund entspreche die Forderung einer verantwortungsvollen Lohnpolitik, "die insbesondere auch Rücksicht nimmt auf die enorme Belastung des Haushaltseinkommen durch steigende Lebenshaltungskosten".

Hofmann erneuerte die Forderung an die Politik, mit weiteren Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte beizutragen. Aber mit der Tarifrunde und der geforderten Lohnerhöhung solle mehr Verteilungsgerechtigkeit organisiert werden. Es gehe um einen "ausreichenden und gerechten Anteil auch der Arbeitgeber, denen es doch gelingt, im Wesentlichen die Preise weiterzugeben an die Konsumenten".

Mit Blick auf die Folgen eines mögliche Gas-Lieferstopps und die damit verbundene Rezessionsgefahr sagte Hoffmann aber, dass im Herbst die Lage mit Blick auf die Tarifrunde nochmals überprüft werde. Die IG Metall sei sich der Volatilität der Lage bewusst.

Die Forderung von acht Prozent ist die bisher höchste seit dem Jahr 2008. Zuvor hatte die IG Metall bereits für die ebenfalls anstehenden Verhandlungen über den Haustarifvertrag beim Autohersteller Volkswagen eine Lohnerhöhung von acht Prozent gefordert.

Unternehmen warnen vor Existenzgefährdung

Von Arbeitgeberseite gab es bereits im Juni Kritik an der absehbaren Lohnforderung der IG Metall von bis zu acht Prozent. "Die Lage in der Metall- und Elektro-Industrie schön zu reden, ist verantwortungslos", hieß es von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf. "Im Moment müssen 94 Prozent aller Mitgliedsunternehmen unserer Verbände massive Kostensteigerungen verkraften." Gerade einmal ein Prozent aller Unternehmen in der Branche sei in der Lage, die Kostensteigerungen durch Preiserhöhungen vollständig an die Kunden weiterzugeben. Ein Fünftel der Firmen sehe angesichts der Entwicklungen sogar eine wirtschaftliche Gefährdung des eigenen Unternehmens. Sich von den rund 26.000 Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland nur an rund Hundert Unternehmen zu orientieren, denen es besonders gut gehe, werde der komplizierten Lage nicht gerecht.

Angesichts der hohen Inflation einerseits und der schwierigen wirtschaftlichen Lage als Folge des Ukraine-Kriegs andererseits steuern IG Metall und Gesamtmetall auf schwierige Tarifverhandlungen zu, die Mitte September starten sollen. Ende Oktober endet die sogenannte Friedenspflicht für die Metall- und Elektroindustrie. Ab dem 29. Oktober sind dann Warnstreiks in der Branche möglich.

Im Frühjahr war die IG Metall mit der Forderung nach einer Lohnsteigerung von 8,2 Prozent in die Tarifverhandlungen für die 68.000 Arbeitnehmer der nordwestdeutschen Stahlbranche gegangen - geeinigt haben sich beide Seiten nach zähen Verhandlungen und Warnstreiks letztlich auf eine Anhebung um 6,5 Prozent, die ab dem 1. August gezahlt werden sollen. Der Abschluss wurde auch für die ostdeutsche Stahlindustrie übernommen.

Konzertierte Aktion gegen Lohn-Preis-Spirale

In der Wirtschaft und Politik heizen höhere Lohnforderungen die Debatte um eine drohende Lohn-Preis-Spirale an. Um dieser entgegenzuwirken, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Juli Arbeitgeber, Gewerkschaften, Wissenschaftler und Politik zu einer "Konzertierten Aktion" nach Berlin eingeladen. In dem Format, für das weitere Treffen vorgesehen sind, sollen Lösungen gegen das gefürchtete Szenario entwickelt werden.

Der Effekt der Lohn-Preis-Spirale tritt dann ein, wenn kräftige Lohnerhöhungen als Reaktion auf eine hohen Inflation vereinbart werden und diese dann wiederum den Preisauftrieb verstärken.

Richtungscharakter für andere Branchen

Die angedachten acht Prozent, die die IG Metall fordere, seien viel, äußert sich Melanie Arntz vom Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gegenüber tagesschau.de. Sie würden, wenn sich so hohe Forderungen durchsetzen, dazu führen, dass die Unternehmen die höheren Kosten in Form höherer Preise an die Kunden weitergeben - soweit dies der Markt zulasse. "Das befeuert dann die Lohn-Preis-Spirale."

Tarifabschlüsse sollen von der Grundidee her sicherstellen, dass die Beschäftigten an den Gewinnen und Produktivitätszuwächsen der Unternehmen beteiligt werden, so Arntz. Löhne als Inflationsausgleich zu steigern, sei nachvollziehbar, könne aber letztlich kontraproduktiv wirken. "Die Unternehmen sind ja auch durch steigende Energiekosten und andere steigende Kosten belastet, so dass es sicher nicht so viel mehr zu verteilen gibt."

Ein gemäßigter Abschluss, der den Kaufkraftverlust der Beschäftigen etwas abmildere, ohne die Inflationskosten voll auf die Firmen abzuwälzen, sei daher sicher ratsam - zumal der Lohnabschluss in der IG Metall oft Richtungscharakter auch für andere Branchen habe.