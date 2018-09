Herbstgutachten Weniger Wachstum für 2018 erwartet

Schlechte Aussichten für die Wirtschaft: In ihrem Herbstgutachten rechnen Experten für 2018 nur noch mit 1,7 Prozent Wachstum; Anfang des Jahres waren sie von 2,2 Prozent ausgegangen.

Wachsende internationale Unsicherheit und die schwierige Suche nach Arbeitskräften könnten das Wirtschaftswachstum in Deutschland dämpfen. Die führenden Wirtschaftsforscher senkten ihre Konjunkturpognose in ihrem Herbstgutachten deutlich ab. Für 2018 erwarten sie nun ein Wachstum von 1,7 Prozent - in ihrer Frühjahrsprognose waren sie noch von 2,2 Prozent ausgegangen; für 2019 senkten sie die Prognose von 2,0 auf 1,9 Prozent.

Internationale Handelskonflikte

"Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft verliert an Fahrt", erklärte Roland Döhrn, Konjunkturchef des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung. "Die Nachfrage aus dem Ausland ist schwächer geworden, gleichzeitig haben Unternehmen offenbar zunehmend Probleme, genügend Arbeitskräfte für ihre Produktion zu finden."

Vergrößert haben sich den Wirtschaftsforschern zufolge im Vergleich zum Frühjahr die Risiken: "Weltweit insbesondere durch die zunehmende Zahl von Handelskonflikten, auf europäischer Ebene durch die Möglichkeit eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU und einer möglichen Schuldenkrise in Italien", erklärten die Institute.

Die Gemeinschaftsdiagnose wird erarbeitet vom RWI in Essen, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, vom Ifo Institut in München, vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH). Das Gutachten der Institute dient der Bundesregierung als Grundlage für ihre eigene Prognose.