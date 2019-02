Die schwächelnde Konjunktur sorgt für weniger Steuereinnahmen. Laut übereinstimmenden Medienberichten werden dem Bund künftig mehrere Milliarden Euro im Haushalt fehlen. Das Finanzministerium wiegelt ab.

Die schwächelnde Wirtschaft reißt in den kommenden Jahren erhebliche Lücken in den Bundeshaushalt. Das geht aus Berechnungen des Bundesfinanzministeriums hervor. Allein in diesem Jahr fehlten vor allem wegen geringer als vorausgesagten Steuereinnahmen rund fünf Milliarden Euro, heißt es in einer Aufstellung von Finanzminister Olaf Scholz, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über Etatlücken in Höhe von insgesamt 25 Milliarden Euro bis 2023 berichtet.

Zudem brauche das Verteidigungsressort von Ursula von der Leyen mehr Geld als geplant. Das Finanzministerium weist in dem Papier auf weitere Risiken hin, etwa den Kompromiss zum Kohleausstieg. In der Berechnung sind bereits 500 Millionen Euro jährlich dafür vorgesehen. Weitere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr seien nötig, um die Kosten zu decken, die Deutschland wegen des Verstoßes gegen die Klimaauflagen im Verkehrs-, Gebäude- und Landwirtschaftsbereich entstehen.

"Keine weitere Steuerfinanzierung des Digitalfonds"

Die Rücklagen für die Flüchtlingshilfe von über 35 Milliarden Euro sind in den Planungen bereits aufgezehrt. Scholz fordert daher einen Sparkurs. Personalausgaben des Bundes dürften nicht weiter steigen. "Investitionen werden auf dem Niveau 2019 fortgeschrieben", heißt es. Und: "Keine weitere Steuerfinanzierung des Digitalfonds (Breitband, Digitalpakt Schule)." Neue Ausgaben könnten nur möglich gemacht werden, wenn entsprechend in den Haushalten der Ministerien gespart werde.

Scholz erwarteten Finanzlücke: Tamara Anthony, ARD Berlin, mit Informationen

tagesschau 12:00 Uhr, 04.02.2019





"Die Haushaltsplanung ist erst am Anfang"

Das Finanzministerium wollte die Berichte über die Milliardenlücke nicht bestätigen. "Die Haushaltsplanung ist erst am Anfang", sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin. Die Vorstellung der Eckwerte für die kommende Finanzplanung sei erst Ende März geplant.

Die Sprecherin wies jedoch auf das sich verlangsamende Wachstum der deutschen Wirtschaft und damit sinkende Steuereinnahmen hin. Die Zeiten, in denen sich am Jahresende immer mehr Geld in der Staatskasse befinde als zuvor angenommen, seien vorbei, sagte sie. Auf diese Entwicklung sei die Bundesregierung aber "gut vorbereitet".

Der Bund hatte 2018 dank höherer Steuereinnahmen und geringerer Ausgaben als geplant einen Überschuss von 11,2 Milliarden Euro erzielt. Allerdings hatte Scholz bei der Vorstellung der Steuerschätzung bis 2022 Ende Oktober schon gemahnt, man müsse sich auf eine "Normalisierung der Einnahmenentwicklung vorbereiten". Seither hat die Bundesregierung ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum nochmals deutlich gesenkt, was sich auch in den Steuereinnahmen niederschlagen dürfte.