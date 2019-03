Italien bekommt ein "Bürgereinkommen", Deutschland streitet über Hartz IV: Wie funktioniert die Grundsicherung in anderen europäischen Ländern? tagesschau.de hat sich einige der Regelungen angeschaut.

Wenn ein Familienmitglied in den vergangenen zwölf Monaten eine Arbeitsstelle selbst gekündigt hat, bekommt die ganze Familie ebenfalls kein Geld. Wer versucht zu betrügen, dem droht eine mehrjährige Haftstrafe. Auch wenn das "Bürgereinkommen" vom Namen her wie ein bedingungsloses Grundeinkommen klingt, ist es doch eher eine Grundsicherung.

Das Arbeitslosengeld in Italien ist bei rund 1300 Euro gedeckelt und kann maximal zwei Jahre bezogen werden. Eine allgemeine Sozialhilfe gibt es in Italien bislang nicht.

Wer kann die Leistung beziehen?

Wer in Deutschland arbeitslos wird, hat zunächst Anspruch auf Arbeitslosengeld I, sofern er in den vorangegangen 24 Monate mindestens 12 Monate in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat.

Wer kein Arbeitslosengeld I mehr erhält und wer seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann, bekommt in Deutschland Arbeitslosengeld II - also Hartz IV. Anspruch darauf hat jeder, der nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln - also aus Einkommen oder Vermögen - sicher zu stellen. Voraussetzung ist also eine Bedürftigkeit. Das kann auch auf Menschen zutreffen, die ein zu geringes Erwerbseinkommen haben.

Allerdings ist die Auszahlung von Hartz IV an Bedingungen geknüpft. So ist der Leistungsempfänger verpflichtet, alles dafür zu tun, die Hilfsbedürftigkeit zu beenden.

Dem Hartz-IV-Empfänger können Leistungen aus verschiedenen Gründen gekürzt werden. Wer zum Beispiel ohne wichtigen Grund nicht zu einem Termin beim Jobcenter erscheint, dem wird die Leistung für drei Monate um zehn Prozent gekürzt. Bei mehreren versäumten Terminen summieren sich die Kürzungen.

Wer ohne wichtigen Grund eine vom Jobcenter als zumutbar angesehene Arbeit ablehnt, muss mit härteren Sanktionen rechnen - bis hin zu einer zeitweiligen Einstellung aller Zahlungen.

Was wird bezahlt? Und wie lange?

Der Hartz IV-Regelsatz liegt im Jahr 2019 bei 424 Euro für Alleinstehende. Zusätzlich bezahlt werden auch Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge oder einmalige Leistungen, wie Kleidung.

Hartz IV wird zunächst für die Dauer von 12 Monaten bewilligt, danach wird geprüft, ob die Voraussetzung für den Leistungsbezug weiter besteht.

Wer bezahlt die Leistung?

Hartz IV wird aus Steuermitteln finanziert.