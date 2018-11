Der US-Autokonzern General Motors hat ein massives Sparprogramm angekündigt. 15 Prozent der Stellen sollen demnach wegfallen. Künftig will das Unternehmen den Schwerpunkt auf autonome und elektrische Fahrzeuge legen.

Im Rahmen eines drastischen Sparprogramms will der US-Autobauer General Motors (GM) 15 Prozent seiner Stellen in Nordamerika streichen. Zudem könnten mehrere Fabriken stillgelegt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Etwa 14.700 Arbeitsplätze sollen betroffen sein.

Zur Begründung sagte GM-Chefin Mary Barra, sie wolle das Unternehmen auf veränderte Marktbedingungen einstellen und für langfristigen Erfolg positionieren. Bis Ende 2020 will GM jährlich sechs Milliarden Dollar einsparen. Die Kosten sollen dabei um 4,5 Milliarden Dollar und Investitionen um 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr sinken.

Dadurch sollen Mittel frei werden, um in die Entwicklung und Produktion von Elektroautos und autonomen Fahrzeugen zu investieren. Außerdem soll die Produktion zukunftsorientierter ausgerichtet werden: Weg von Limousinen, die in den USA kaum noch gefragt sind, hin zu SUV, Trucks und Mini-Vans.

Verhandlungen mit Gewerkschaften

Die zur Disposition stehenden Fabriken könnten geschlossen werden oder Aufträge zum Bau anderer Modelle bekommen. Darüber soll in Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften im kommenden Jahr gesprochen werden. Betroffen sind zwei Werke in Detroit, eines in Ohio, eines in Baltimore und eines im kanadischen Bundesstaat Ontario.

Die Ankündigung von GM könnte nicht nur für die Beschäftigten an den betroffenen Standorten ein schwerer Schlag sein, sondern auch für US-Präsident Donald Trump. Er hatte im Wahlkampf eine neue Blüte der Auto-Produktionsstandorte im sogenannten Rostgürtel in Michigan und Ohio versprochen.

Mit Informationen von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington