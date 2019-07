Kampf gegen Geldwäsche Damit Schwarzgeld nicht Betongold wird

Immer häufiger wird in Deutschland mit Immobilien Geld gewaschen, oft auf Kosten der Mieter. Die Bundesregierung geht nun stärker dagegen vor - das Kabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf.

Von Julio Segador, ARD-Hauptstadtstudio

Deutschland als Vorreiter im Kampf gegen Steueroasen und Steuerhinterziehung - so präsentiert sich die Bundesregierung gerne auf europäischem Parkett. Dabei wird verschwiegen: Auch nach Deutschland fließt eine Menge Schwarzgeld. Für Sebastian Fiedler, den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, ist klar: Deutschland ist ein besonders sicherer Hafen für schmutziges Geld. Der stabile Rechtsstaat, die lange Zeit florierende Wirtschaft - all das mache es für Kriminelle interessant, in Deutschland aus illegalem legales Geld zu machen.

Fiedler nennt noch einen Grund: "Deutschland ist das bargeldintensivste Land in der europäischen Union", sagt er. "Und das macht es natürlich ganz besonders anfällig, weil Bargeld in vielen Bereichen der Geldwäsche und Kriminalität immer noch eine bedeutende Rolle hat."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will bei der Bekämpfung von Geldwäsche handeln.

Milliarden Euro Schwarzgeld

Wie hoch der Schaden ist, der durch Geldwäsche in Deutschland entsteht, ist schwer zu berechnen. Auch weil die meisten Täter ihr Geld unbemerkt in den legalen Geldkreislauf einschleusen. Eine Untersuchung der Universität in Halle kam vor drei Jahren zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro Schwarzgeld gewaschen werden.

Im Bundesfinanzministerium will man diese Summe zwar nicht bestätigen, klar ist aber, dass Finanzminister Olaf Scholz nun handeln muss. Sein Gesetzentwurf, den er heute im Kabinett präsentierte, soll Geldwäsche an gleich mehreren Fronten wirksam bekämpfen. "Wir brauchen neue rechtliche Möglichkeiten der Kooperation zwischen den Behörden. Und es geht natürlich auch um Transparenz, was Unternehmen betrifft", sagt er. Es müsse verhindert werden, dass mit Immobiliengeschäften Geldwäsche gemacht wird. "Es geht zum Beispiel um die Frage, dass keine Gefahren aus den neuen Möglichkeiten von Kryptowährungen entstehen", so Scholz.

Mieter als Leidtragende

Besonderes Augenmerk gilt dabei dem sogenannten Betongold. Denn immer häufiger wird der Immobiliensektor Ziel milliardenschwerer Geldwäsche in Deutschland. Bisher, so Lisa Paus von den Grünen, fehle hier eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche. "Wir brauchen eine tatsächliche Bekämpfung der Geldwäsche im Immobiliensektor", sagt sie. Denn die Mieter seien die Leidtragenden. "Auch durch Geldwäsche steigen in Deutschland die Immobilienpreise sehr stark." Die Grünen wollen auch mehr Informationen für die Mieter über ihre tatsächlichen Eigentümer.

Dieter Dewes, Vorsitzender Finanzgewerkschaft, begrüßt den Gesetzentwurf gegen Geldwäsche

tagesschau24 11:00 Uhr, 31.07.2019





Kriminelle Strukturen aufdecken

Zwei Bestimmungen im vorliegenden Gesetzentwurf sollen mögliche kriminelle Strukturen beim Immobilienkauf frühzeitig aufdecken. So soll das sogenannte Transparenzregister, das bisher nur für wenige einsehbar war, für alle Personen öffentlich gemacht werden. Daraus wird allgemein ersichtlich, wer etwa hinter einem Unternehmen als Käufer steckt. Und: Notare sollen künftig früher als bisher bei Verdacht die Anti-Geldwäsche-Einheit Financial-Intelligence-Unit - kurz FIU - einschalten. Damit soll der Häuserkauf mit einem Bargeldkoffer zumindest erschwert werden.

Anti-Geldwäsche-Einheit in der Kritik

Doch gerade diese Sonderstelle ist in der Kritik. Noch Ende Mai saß die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU auf einem Berg von über 30.000 Meldungen, die noch nicht zu Ende bearbeitet waren. Auch deshalb spricht Paus von einer katastrophalen Personalausstattung bei der Geldwäschebekämpfung.

Das müsste der Minister als erstes ändern, meint die Grünen-Politikerin Paus: "Wenn man weiß, dass auf Grund der Umsetzung des Deutschen Geldwäschegesetzes in Deutschland in einigen Orten Standesbeamte zuständig für die Bekämpfung der Geldwäsche sind," sagt sie, "dann hat man einen Eindruck, wie es um die Geldwäschebekämpfung in Deutschland bestellt ist."

Geldwäsche - wie illegales Geld verschleiert wird Die Geldwäsche kennt nur ein Ziel: Geld, das illegal erworben wurde, soll in den legalen Geldkreislauf eingebracht und damit verschleiert werden. Es stammt in der Regel aus dem Drogenhandel, aus Erpressung, aus illegalem Waffenhandel und verbotenem Glücksspiel oder der Prostitution.

Dabei gibt es ein festes Muster der Geldwäsche, was es für die Ermittler kompliziert macht: Das zu waschende Geld wird über eine Vielzahl von Konten hin und her überwiesen, meist über Strohleute und Briefkastenfirmen und über viele Landesgrenzen hinweg bis die ursprüngliche Herkunft kaum noch nachvollziehbar ist.

Gekauft werden dabei Immobilien oder Wertpapiere. Auch als Tarnunternehmen fungierende Reisebüros, Wechselstuben oder Kasinos sowie der internationale Goldmarkt werden verstärkt zur Geldwäsche genutzt. Zur Verschleierung von Geldwäsche dienen häufig Branchen mit einem hohen Bargeldaufkommen.

Vor allem für Banden aus der Organisierten Kriminalität und für Terroristen ist die Geldwäsche lebenswichtig, um die illegalen Gewinne zu reinvestieren oder weitere Aktionen vorbereiten zu können. Von Julio Segador

Bundesregierung verstärkt Kampf gegen Geldwäsche

Julio Segador, BR

