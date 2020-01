Die Regierungen in Paris und in Washington wollen offenbar wieder über die von Frankreich geplante Digitalsteuer verhandeln. Damit sind US-Strafzölle auf französische Waren, wie sie Präsident Trump angedroht hatte, vorerst vom Tisch.

Im Streit zwischen den USA und Frankreich über eine Digitalsteuer für große Internetkonzerne haben sich der französische Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump auf eine Verlängerung der Gespräche bis Jahresende geeinigt. Auch die Androhung von US-Sanktionen gegen französische Produkte sei vorerst abgewendet, verlautete aus diplomatischen Kreisen. Macron hatte kurz zuvor erklärt, dass er eine "ausgezeichnete Diskussion" mit Trump geführt habe.

Die beiden Staatsoberhäupter vereinbarten, Verhandlungen eine weitere Chance zu geben, um eine Lösung zu finden und einen Handelskrieg zu vermeiden, hieß es aus den Kreisen.

Frankreichs Präsident Macron will damit das Problem lösen, dass global agierende Digitalkonzerne oft kaum Steuern zahlen.

Strafzölle angedroht

Zuletzt hatte sich der Streit zwischen den beiden Ländern verschärft. Washington drohte mit Strafzöllen auf französische Luxusgüter wie Käse oder Champagner im Wert von 2,2 Milliarden Euro, möglicherweise bereits ab Mitte Januar. Paris nannte das inakzeptabel und kündigte eine "starke Reaktion" mit Unterstützung der EU an.

Das französische Parlament hatte die sogenannte GAFA-Steuer - benannt nach den Anfangsbuchstaben der Internetriesen Google, Amazon, Facebook und Apple - im Sommer verabschiedet. Der in Frankreich erzielte Umsatz großer Internetunternehmen, die in Europa kaum Steuern auf ihre Gewinne zahlen, wird mit drei Prozent besteuert. Die Digitalsteuer soll für Konzerne gelten, die mit digitalen Geschäften mehr als 25 Millionen Euro in Frankreich erlösen und 750 Millionen Euro weltweit. Sie ist als Übergangslösung gedacht, bis es eine internationale Einigung gibt.