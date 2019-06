Der Autohersteller Ford will in Europa 12.000 Arbeitsplätze streichen. Von den 5400 Stellen in Deutschland ist ein Großteil bereits abgebaut. Ford hatte angekündigt, sechs Standorte zu schliessen.

Ford Europa baut insgesamt 12.000 Arbeitsplätze ab. Die mesiten in Frankreich und Großbritannien, eines in der Slowakei wurde bereits verkauft. Auch in Russland sollen zwei Montagestätten geschlossen und die dortige Pkw-Produktion komplett eingestellt werden.

Die Werkspläne waren bekannt, die Gesamtzahl der in Europa wegfallenden Jobs ist hingegen neu. Von den 5400 Arbeitsplätzen in Deutschland sind laut Ford-Europachef Stuart Rowley bereits mehr als 3200 abgebaut. Die Mitarbeiter seien ausgeschieden oder würden dies demnächst tun, etwa weil sie Abfindungen angenommen hätten.

Ford Europa war tief in den Roten Zahlen

Auch im Kölner Werk sollen Stellen gestrichen werden.

In Deutschland ist Ford mit seiner Europazentrale und Werken in Köln sowie mit einem Werk in Saarlouis vertreten, hinzu kommt eine kleinen Forschungsanlage in Aachen. Diese Anlagen stehen nicht auf der Streichliste, ihr Personal soll laut Ford aber reduziert werden.

Ford Europa war 2018 tief in der Verlustzone, inzwischen sieht es dem Management zufolge erheblich besser aus. Das von Ford lange vernachlässigte Thema Elektrofahrzeuge soll künftig wichtiger werden. Ein erstes E-Auto soll Ende 2020 als Import aus den USA auf den Markt kommen.