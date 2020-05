Ein harter Einschlag für die Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Der US-Handelskonzern Foot Locker macht alle Filialen des Sportschuh- und Bekleidungsgeschäfts dicht. Die Begründung bleibt schwammig.

Foot Locker nannte keine genauen Gründe für die Pläne, sprach aber von einer vorangegangenen "Bewertung unserer Geschäftstätigkeit und der Wettbewerbslandschaft in Deutschland über den Zeitraum der vergangenen zwölf Monate". Mit den Marken Foot Locker und Sidestep werde man auch in Zukunft für die Kunden da sein.

Ein schwacher Trost für die insgesamt 700 Mitarbeiter in 81 Runners Point-Filialen, von denen sich 73 in Deutschland, überwiegend in den alten Bundesländern und Berlin, befinden. Die Zentrale des Filialisten hat ihren Sitz in Recklinghausen mit 170 Beschäftigten. Rechtsanwalt Jürgen Graser, der in Recklinghausen zwei Runners-Point-Betriebsräte vertritt, rechnet damit, dass die Tätigkeit in den Filialen "sobald wie möglich eingestellt wird". Zuvor hatten der WDR und die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.

Sidestep-Läden nicht betroffen

Laut Graser sollen die Filialen der Foot-Locker-Tochter Sidestep künftig von der Foot-Locker-Europa-Zentrale in den Niederlanden aus geleitet werden. In Sidestep-Läden werden Bekleidung und Schuhe verkauft. Laut Foot-Locker-Geschäftsbericht gibt es 77 Sidestep-Läden in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz.

Der US-Handelskonzern, der aus der Ladenkette Woolworth hervorging, wurde bereits 1974 gegründet und hat in den USA, Australien, Europa und Asien mehr als 3.000 Filialen. Runners Point wurde 1984 als Tochtergesellschaft der Karstadt AG gegründet. Im Jahr 2013 übernahm Foot Locker 100 Prozent der Anteile.

Prognose wieder einkassiert

Foot Locker selbst hatte noch Ende Februar mit einem positiven Ausblick auf steigende Umsätze und Gewinne im laufenden Gesamtjahr überrascht. Der anschließende Lockdown in den USA und vielen Ländern Europas und Asiens hat aber dafür gesorgt, dass der Ausblick bereits Mitte März wieder kassiert wurde.

Der Aktienkurs des Konzerns, der an der New Yorker Börse notiert, zeigt bereits seit Jahren tendenziell nach unten. Dem Unternehmen dürfte wie vielen Einzelhändlern die zunehmende Konkurrenz durch reine Online-Versender das Leben schwer machen. Eine Situation, die sich durch die Corona-Krise weiter verschärft hat.

AB

Quelle: boerse.ard.de