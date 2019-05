So funktioniert die DRL-Preisanalyse

In fast allen Fällen sind Strecken mit einer Entfernung von 500 bis rund 2000 km, in Ausnahmefällen auch einige längere Strecken, untersucht worden. Beispielhaft wurde das Buchungsdatum 12.03.2019 gewählt, für das die Preise eines Flugs mit einer Vorausbuchungsfrist von einem Tag, einer Woche, einem Monat oder mehr als drei Monaten ermittelt worden sind. Sollte an dem ausgewählten Tag der Flug schon ausgebucht sein bzw. an diesem Tag nicht stattfinden, wurde der nächstmögliche Termin genommen; bei mehreren Flügen an einem Tag wurde der preisgünstigste gewählt.