Marktbericht DAX dreht ins Plus, Dow steigt kräftig Wende an den Börsen

Nach dem kleinen Ausverkauf an den Börsen hat sich die Lage am Nachmittag beruhigt. Der DAX hat seine Verluste abgeschüttelt. Und die Wall Street ist im Plus gestartet.

Die Stimmung an den Märkten hat sich im Tagesverlauf entspannt. Nachdem zeitweise der DAX bis auf 13.310 Punkte abgerutscht war, drehte er am frühen Nachmittag ins Plus. Aktuell hält sich der deutsche Leitindex über 13.600 Zähler. Noch besser sah es in der zweiten Börsenreihe aus. Der MDAX legte um 0,6 Prozent zu.

Wall Street kommt wieder in Schwung

Auftrieb kam von der Wall Street. Der Dow Jones eröffnete mit kräftigen Kursgewinnen. In der ersten halben Handelsstunde zog er um 1,2 Prozent an. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls um über ein Prozent. Am Mittwoch war der Dow noch auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen. Diskussionen über Coronavirus-Mutationen, neue Lockdowns und konzertierte Aktionen von Kleinanlegern gegen Hedgefonds hatten für Unruhe gesorgt.

US-Wirtschaft wächst um vier Prozent

Die Anleger zeigten sich erleichtert, dass die USA im vierten Quartal trotz der zweiten Corona-Welle überhaupt ein Wirtschaftswachstum geschafft haben. In den Monaten Oktober bis Dezember stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufs Jahr hochgerechnet um 4,0 Prozent. "Damit kamen die Vereinigten Staaten trotz des chaotischen Corona-Managements der Trump-Administration in wirtschaftlicher Hinsicht bislang besser durch die Pandemie als beispielsweise Deutschland, das Vereinigte Königreich oder Japan", lobte LBBW-Analyst Dirk Chlench.

Tesla & Co nicht gut genug

Die Berichtssaison brachte indes nicht den erhofften Schwung. Im Gegenteil: Mehrere Schwergewichte wie Tesla und McDonald's enttäuschten mit ihren Quartalsbilanzen. Die Tesla-Aktien sackten um fünf Prozent ab. Auch die Apple-Aktien rutschten um drei Prozent ab.

Kurssprung von American Airlines

Eine positive Überraschung kam aus der Luftfahrt-Branche. American Airlines verbuchte im Schlussquartal einen geringeren Verlust als erwartet. Daraufhin schoss der Kurs um fast 50 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit dem Beginn des Corona-Crash vor fast einem Jahr.

Euro stabil - EZB warnt Banken

Am Devisenmarkt ragte der Euro positiv heraus. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg nach den US-BIP-Daten auf 1,2137 US-Dollar. Die Rückkehr der Inflation in Deutschland belastete den Euro nicht. Wegen der angehobenen Mehrwertsteuer und der neuen CO2-Abgabe stiegen die Verbraucherpreise hierzulande um 1,0 Prozent - so stark wie seit zehn Monaten nicht mehr.

Chipaktien laufen gut

Größter Gewinner im Dax ist Infineon mit einem Plus von fast drei Prozent. Europaweit sind heute Chip-Aktien gefragt. Denn der niederländische Chiphersteller und Branchenschwergewicht STMicroelectronics ist optimistisch für 2021. Er rechnet nach guten Gewinnen im Vorjahr mit einer anhaltend positiven Nachfrage auch zu Jahresbeginn.

BMW holt viel Barmittel rein

Der Autobauer BMW hat im vierten Quartal einen Zufluss finanzieller Mittel im Kerngeschäft Autobau von rund 2,8 Milliarden Euro verbucht. Damit falle der Cashflow besser aus als am Kapitalmarkt erwartet, teilte der Konzern anhand vorläufiger Zahlen mit. Im Gesamtjahr hat das Unternehmen nun einen Bargeldzufluss von 3,4 Milliarden Euro im Autogeschäft aufzuweisen. Im Vorjahr waren es 2,6 Milliarden.

SAP-Tochter Qualtrics sehr gefragt

Die SAP-Tochter Qualtrics hat bei ihrem Börsengang in New York laut einem Reuters-Bericht Aktien für 30 Dollar das Stück verkauft. Das war mehr als die angepeilte Preisspanne, die wegen der großen Nachfrage zuletzt ohnehin bereits auf 27 bis 29 Dollar je Anteilschein erhöht worden war. Qualtrics winken somit Einnahmen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen käme auf einen Börsenwert von rund 15 Milliarden Dollar. Das sind weit mehr als die acht Milliarden Dollar, die SAP für den Software-Anbieter aus den USA bezahlt hatte.

Aktienrückkauf bei Grand City Properties

Das Wohnungsunternehmen Grand City Properties will eigene Aktien für mindestens 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das im MDAX gelistete Unternehmen will deshalb 12,5 Millionen Papiere für einen Preis zwischen 20,00 und 21,25 Euro erwerben. Das entspricht 7,3 Prozent des Grundkapitals. Die Annahmefrist soll am Freitag beginnen und bis 12. Februar dauern. Danach soll der endgültige Rückkaufpreis festgelegt werden.

Leoni legt zu

Die Aktien des Autozulieferers Leoni sind gegen den schwachen Trend gefragt. Das ehemalige SDAX-Mitglied konnte im vierten Quartal sein Ergebnis weiter verbessern und auch den Barmittelzufluss deutlich steigern.

Samsung verdient deutlich mehr

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal um 26 Prozent auf umgerechnet 4,9 Milliarden Euro gesteigert. Grund war unter anderem ein robustes Geschäft mit Halbleitern und die höhere Nachfrage nach Displays.

Toyota überholt Volkswagen

Der japanische Autohersteller Toyota hat im vergangenen Jahr erstmals wieder mehr Fahrzeuge verkauft als der Volkswagen-Konzern. Die Japaner setzten 9,53 Millionen Fahrzeuge ab und VW 9,3 Millionen. Toyota hatte zuletzt 2015 vor VW gelegen. Wegen der Pandemie lag das Minus bei Toyota bei zehn und bei Volkswagen bei 15 Prozent.

Starke Einschränkungen bei Easyjet

Die verschärften Reisebeschränkungen belasten den Billigflieger Easyjet schwer. Die Fluggesellschaft rechnet für Januar bis März nur noch mit zehn Prozent der Kapazität im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2019. Easyjet plant daher einen Stellenabbau, um Kosten zu sparen.