Marktbericht Ende der kleinen Talfahrt Wall Street zieht den DAX nach oben

Die Stimmung an den Börsen hat sich am Donnerstag wieder aufgehellt. Der DAX machte seine anfänglichen Verluste wett und schloss leicht im Plus. Für die Wende sorgte die Wall Street.

Die US-Börsen starteten mit kräftigen Kursgewinnen in den Tag - trotz teils ernüchternder Quartalszahlen von Tesla und Apple. Der Leitindex Dow Jones zog in den beiden ersten Handelsstunden um 1,8 Prozent an, nachdem er zur Wochenmitte um gut zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats abgesackt war. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,7 Prozent. Nicht ganz so stürmisch nach oben ging es an der Nasdaq. Die Tech-Börse gewann rund ein Prozent.

Starkes Jahresende der US-Wirtschaft

Solide US-Konjunkturdaten sorgten für gute Laune. Die US-Wirtschaft legte aufs Jahr hochgerechnet um 4,0 Prozent zu. Anleger zeigten sich erleichtert, dass die USA trotz der zweiten Corona-Welle Ende überhaupt ein Wirtschaftswachstum geschafft haben. Auch vom Arbeitsmarkt kamen erfreuliche Nachrichten. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank überraschend deutlich.

DAX schafft die Wende

Dank des Rückenwinds der Wall Street schaffte der DAX den späten Sprung in die Gewinnzone. Nach anfänglichen Verlusten schloss der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher. Am Morgen war der DAX noch um mehr als zwei Prozent bis auf 13.310 Zähler abgerutscht.

Apple kann nicht mehr überraschen

Für viel Gesprächsstoff sorgten die Quartalsberichte einiger US-Schwergewichte. So fuhr Apple im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn von 28,76 Milliarden Dollar ein. Trotzdem fielen die Aktien des iPhone-Herstellers um zwei Prozent. Angesichts einer historisch hohen Bewertung der Papiere sei das Aufwärtspotenzial nun ausgereizt, meinte Analyst David Vogt von der schweizerischen Bank UBS.

Tesla-Ausblick zu schwammig

Ebenfalls nicht gut genug war die Jahresbilanz von Tesla. Der Elektroautopionier schaffte zwar mit 721 Millionen Dollar den ersten Jahresgewinn in seiner Geschichte. Analysten hatten jedoch über eine Milliarde Dollar erwartet. Zudem enttäuschte Tesla die Anleger mit einem vagen Ausblick. Konzernchef Elon Musk drückte sich bei der Präsentation der Quartalszahlen davor, ein konkretes Auslieferungsziel zu nennen. Die Aktien von Tesla verloren über zwei Prozent.

Facebook glänzt

Nur Facebook konnte an der Börse überzeugen. Die Aktien stiegen um ein Prozent. Das weltgrößte soziale Netzwerk erhöhte den Umsatz um ein Drittel auf knapp 28,1 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es gar einen Sprung von 53 Prozent auf gut 11,2 Milliarden Dollar.

Kurssprung von American Airlines

Eine positive Überraschung kam aus der Luftfahrt-Branche. American Airlines verbuchte im Schlussquartal einen geringeren Verlust als erwartet. Daraufhin schoss der Kurs um fast 50 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit dem Beginn des Corona-Crash vor fast einem Jahr.

Euro wieder über 1,21 Dollar

Am Devisenmarkt ragte der Euro positiv heraus. Die europäische Gemeinschaftswährung stieg nach den US-BIP-Daten auf 1,2137 US-Dollar. Die Rückkehr der Inflation in Deutschland belastete den Euro nicht. Wegen der angehobenen Mehrwertsteuer und der neuen CO2-Abgabe stiegen die Verbraucherpreise hierzulande um 1,0 Prozent - so stark wie seit zehn Monaten nicht mehr.

Infineon ganz vorn

Größter Gewinner im Dax war Infineon mit einem Plus von fast vier Prozent. Europaweit sind heute Chip-Aktien gefragt. Denn der niederländische Chiphersteller und Branchenschwergewicht STMicroelectronics ist optimistisch für 2021. Er rechnet nach guten Gewinnen im Vorjahr mit einer anhaltend positiven Nachfrage auch zu Jahresbeginn.

BMW holt viel Barmittel rein

Zu den Dax-Verlierern gehörte BMW. Der Münchner Autobauer hat im vierten Quartal einen Zufluss finanzieller Mittel im Kerngeschäft Autobau von rund 2,8 Milliarden Euro verbucht. Damit falle der Cashflow besser aus als am Kapitalmarkt erwartet, teilte der Konzern mit. Im Gesamtjahr hat das Unternehmen nun einen Bargeldzufluss von 3,4 Milliarden Euro im Autogeschäft aufzuweisen. Im Vorjahr waren es 2,6 Milliarden.

SAP-Tochter Qualtrics sehr gefragt

Die SAP-Tochter Qualtrics hat bei ihrem Börsengang in New York laut einem Reuters-Bericht Aktien für 30 Dollar das Stück verkauft. Das war mehr als die angepeilte Preisspanne, die wegen der großen Nachfrage zuletzt ohnehin bereits auf 27 bis 29 Dollar je Anteilschein erhöht worden war. Qualtrics winken somit Einnahmen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen käme auf einen Börsenwert von rund 15 Milliarden Dollar. Das sind weit mehr als die acht Milliarden Dollar, die SAP für den Software-Anbieter aus den USA bezahlt hatte.

Kahlschlag bei der Commerzbank

Aus dem MDAX ragte positiv die Commerzbank heraus. Die Aktien schossen um sechs Prozent hoch. Das Geldinstitut will bis 2024 brutto rund 10.000 Vollzeitstellen abbauen, um die Kosten zu senken und die Profitabilität deutlich zu steigern. In Deutschland würde dies jeden dritten Arbeitsplatz betreffen. Zudem ist die Schließung von 340 der 790 Filialen geplant. Die Sparmaßnahmen sollen rund 1,8 Milliarden Euro kosten.

Aktienrückkauf bei Grand City Properties

Das Wohnungsunternehmen Grand City Properties will eigene Aktien für mindestens 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das im MDAX gelistete Unternehmen will deshalb 12,5 Millionen Papiere für einen Preis zwischen 20,00 und 21,25 Euro erwerben. Das entspricht 7,3 Prozent des Grundkapitals. Die Annahmefrist soll am Freitag beginnen und bis 12. Februar dauern. Danach soll der endgültige Rückkaufpreis festgelegt werden.

Leoni legt zu

Die Aktien des Autozulieferers Leoni waren gegen den schwachen Trend gefragt. Das ehemalige SDAX-Mitglied konnte im vierten Quartal sein Ergebnis weiter verbessern und auch den Barmittelzufluss deutlich steigern.

Samsung verdient deutlich mehr

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal um 26 Prozent auf umgerechnet 4,9 Milliarden Euro gesteigert. Grund war unter anderem ein robustes Geschäft mit Halbleitern und die höhere Nachfrage nach Displays.

Toyota überholt Volkswagen

Der japanische Autohersteller Toyota hat im vergangenen Jahr erstmals wieder mehr Fahrzeuge verkauft als der Volkswagen-Konzern. Die Japaner setzten 9,53 Millionen Fahrzeuge ab und VW 9,3 Millionen. Toyota hatte zuletzt 2015 vor VW gelegen. Wegen der Pandemie lag das Minus bei Toyota bei zehn und bei Volkswagen bei 15 Prozent.

Starke Einschränkungen bei Easyjet

Die verschärften Reisebeschränkungen belasten den Billigflieger Easyjet schwer. Die Fluggesellschaft rechnet für Januar bis März nur noch mit zehn Prozent der Kapazität im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2019. Easyjet plant daher einen Stellenabbau, um Kosten zu sparen.

An der Wall Street trieben die Kursturbulenzen der ins Visier von Spekulanten geratenen Titel wie GameStop die Investoren um. Der GameStop-Aktienkurs schwankte stark, es gab mehrere Handelsunterbrechungen. Hedgefonds, die sich dort verspekuliert hätten, müssten sich nun von anderen Investments trennen, um diese Verluste auszugleichen, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Zudem schränkten die Online-Broker Robinhood und Interactive Brokers den Handel mit einigen der gehypten Titel ein. In den vergangenen Tagen hatten Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds gezwungen, ihre Wetten auf fallende Kurse bestimmter Unternehmen aufzulösen und ihnen Milliarden-Verluste eingebrockt.