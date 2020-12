Kräftige DAX-Gewinne zur Wochenmitte. Die Investoren setzten auf eine Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise. Entwarnung kann in der Pandemie aber noch nicht gegeben werden.

Am deutschen Aktienmarkt haben zur Wochenmitte die Börsenbullen das Kommando übernommen. Der deutsche Leitindex DAX stieg um 1,5 Prozent auf 13.565 Punkte und steht damit so hoch wie seit zehn Monaten nicht mehr. Trotz der weiter kritischen Pandemielage setzen die Anleger damit klar auf ein Erholungsszenario nach der Krise und decken sich entsprechend mit Aktien ein. Sogar das Rekordhoch aus dem Frühjahr bei 13.789 Zählern kommt wieder in Sichtweite. Gestützt wird die Börse auch durch die festen Märkte in Amerika, die auf Rekordkurs sind.

Corona-Lage bleibt ernst

Die unmittelbare Corona-Situation bleibt trotz der Zukunftshoffnungen der Börse aber weiterhin sehr ernst, entsprechend ist das zunächst bis zum 10. Januar geltende Lockdown-Szenario nicht in Stein gemeißelt. Bei der Zahl der Corona-Toten wurde ein neuer Höchststand verzeichnet. Das Robert Koch-Institut (RKI) zählte 952 Verstorbene binnen 24 Stunden, die Zahl der Neuinfizierten lag bei 27.748 innerhalb von 24 Stunden.

Wall Street in der Warteschleife

An der New Yorker Börse tendieren die großen Aktienindizes derzeit uneinheitlich. Der Leitindex Dow Jones gibt leicht nach, während es an der Technologiebörse Nasdaq moderat bergauf geht. Die Anleger halten sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend bedeckt. Diese wird ab 20:00 MEZ erwartet.

Die Leitzinsspanne von 0,0 bis 0,25 Prozent und die milliardenschweren Anleihekäufe zur Stützung der Konjunktur dürften laut Ökonomen bestätigt werden. "Der Fed-Zinsentscheid verspricht relativ wenig Spannung", erwarten die Experten der Dekabank.

Der Markt wartet neben dem Notenbankentscheid besonders auf neue staatliche Konjunkturhilfen. Im Raum steht eine Summe von über 900 Milliarden Dollar. Demokraten und Republikaner im US-Kongress hätten sich zwar noch nicht auf ein Paket geeinigt, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. "Sie bewegen sich aber eindeutig in die richtige Richtung. Ein Deal wird bald bekanntgegeben."

Gute und schlechte Signale von der Konjunktur

Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Dezember deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit stieg zum Vormonat um 4,5 Punkte auf 49,8 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Die Wirtschaft der Eurozone steuere auf eine Stabilisierung zu, kommentierte Markit.

Das Münchner Ifo-Institut hat wegen der Corona-Pandemie seine Konjunkturprognose für 2021 allerdings gesenkt. Die deutsche Wirtschaft könnte demnach im kommenden Jahr um 4,2 Prozent wachsen, deutlich weniger als die bisher erwarteten 5,1 Prozent.

Autos und Versicherungen gefragt

Unter den Einzeltiteln im DAX standen vor allem Auto- und Versicherungsaktien auf dem Kaufzettel der Investoren weit oben. Aber auch Bayer und Tagessieger Delivery Hero gehörten zu den größten Kursgewinnern. Gegen den Trend schwächer tendierten Covestro und BASF.

Euro fällt leicht zurück

Am Devisenmarkt bleibt der Euro auf hohem Niveau, ist aber mittlerweile knapp unter die Marke von 1,22 Dollar zurückgefallen. Zuvor war die Gemeinschaftswährung erstmals seit April 2018 über diese Marke geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2189 (Dienstag: 1,2140) US-Dollar fest.

US-Konjunkturdaten etwas schwächer

Die wichtigen US-Einzelhandelsdaten für den November bewegten den Markt derweil kaum, obwohl sie schwächer ausgefallen waren als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex, der Industrie und Dienstleister zusammenfasst, fiel um 2,9 auf 55,7 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Mittwoch unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das Barometer hielt sich aber deutlich über der Wachstumsschwelle von 50. "Die US-Wirtschaft hat an Schwung verloren, wächst aber weiter mit einem soliden Tempo", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Die US-Regierung bezichtige unterdessen erstmals die Schweiz und Vietnam der Währungsmanipulation. Beide Länder hätten laut US-Finanzministerium in den vier Quartalen bis Ende Juni 2020 in unfairer Weise ihre Währungen gegenüber dem US-Dollar beeinflusst. Kurz vor dem Regierungswechsel werden damit noch Konflikte mit zwei weiteren Handelspartnern eskaliert. Der Schweizer Franken reagierte mit leichten Kursgewinnen zum Dollar.



Die Preise für Öl und Gold haben sich heute leicht verteuert. Für eine Feinunze Gold sind 1.857 Dollar zu zahlen.

Bitcoin erstmals über 20.000 Dollar

Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise übersprang am Mittwoch die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar und stieg um mehr als vier Prozent auf ein Rekordhoch von 20.269 Dollar. Ende 2017 und in den vergangenen Wochen war Bitcoin an dieser Schwelle mehrfach gescheitert.

Banken gegen Dividendenstopp

Die Beschränkung von Dividenden und Aktienrückkäufen durch die EZB-Bankenaufsicht stößt bei den Geldhäusern auf Kritik. "Die Entscheidung der EZB, Ausschüttungen auch weiterhin zu beschränken, belastet die Banken auf Jahre hinaus", sagte Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbandes BdB, am Mittwoch. Die EZB hatte im März angesichts der Corona-Krise einen Dividendenstopp verlängert. Am Dienstag erklärte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), die Institute sollten angesichts der zweiten Corona-Welle Gewinne wenn überhaupt nur in sehr eingeschränktem Umfang ausschütten.

Autos brummen auch im DAX

Alle Branchenvertreter im Leitindex legen kräftig zu. Am stärksten profitiert am Mittag die Aktie von Continental, die auf Aussagen des neuen Vorstandschefs Nikolai Setzer reagiert. Auch VW, Daimler und BMW steigen. Wenig gefragt sind dagegen die Papiere von Covestro und der Deutschen Börse.

VW-Chef will sich gegen Tesla rüsten

Nach dem überstandenen Machtkampf um die Konzernführung richtet Volkswagen-Chef Herbert Diess seine Blicke laut Insidern noch stärker auf das Ringen mit dem Elektrorivalen Tesla. Das Wolfsburger Stammwerk soll sich nach Vorstellung von Diess künftig mit der im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin messen können, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend .

Deutsche Börse vor Zukauf?

Die Möglichkeit einer milliardenschweren Übernahme belastet den Kurs der Deutschen Börse. Der Börsenbetreiber zähle zu den Kaufinteressenten für die Investment-Plattform Allfunds, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. So erwäge der Besitzer Hellman & Friedman auch einen Börsengang des Unternehmens und es könnten auch noch weitere Interessenten auf den Plan treten.

Conti will es alleine schaffen

Der Autozulieferer Continental will die stärkere Ausrichtung auf Zukunftstechnologien aus eigener Kraft stemmen. Der neue Vorstandschef Nikolai Setzer sagte am Mittwoch bei der Präsentation seiner Strategie, das Geschäft mit herkömmlichen Autokomponenten wie Bremsen, Anzeigesystemen und Oberflächenmaterialien sowie das europäische Reifengeschäft solle die Erträge für die Investitionen in Zukunftsfelder aufbringen. Dazu zählte er die Vernetzung, assistiertes und autonomes Fahren und die dafür nötige Software. Die traditionellen Geschäftsfelder sollten regelmäßig daraufhin überprüft werden, "ob Continental der beste Eigentümer ist".

Springer will Beteiligung verkaufen

Der Medienkonzern will eine Mehrheitsbeteiligung an der französischen Autokleinanzeigen-Firma Groupe La Centrale verkaufen. Springer teilte mit, mit Providence Equity Partners darüber exklusive Verhandlungen zu führen. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Der Deal soll nach der Zustimmung der Kartellbehörden im ersten Quartal 2021 über die Bühne gehen. Die Transaktion ist Teil der Springer-Strategie, das Kleinanzeigenportfolio zu straffen, um sich auf die Online-Jobplattform Stepstone und die für Kleinstunternehmen bekannte Immobilienanzeigengruppe Aviv zu konzentrieren.

Auch China will BioNTech-Impfstoff

Der in Partnerschaft des US-Pharmaherstellers mit dem Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hergestellte Impfstoff soll im kommenden Jahr auch in China eingesetzt werden. Mindestens 100 Millionen Dosen würden von Shanghai Fosun Pharma nach erfolgreicher Zulassung des Vakzins in der Volksrepublik importiert, teilte der chinesische BioNTech-Partner mit. Für die ersten 50 Millionen Dosen werde Fosun Pharma eine Anzahlung von 125 Millionen Euro leisten. Die Regierung in Peking hat bislang keine Lieferabkommen mit westlichen Arzneimittelherstellern bekannt gegeben.

Zulassungserfolg für Novartis

Novartis hat von einem beratenden Ausschuss der US-Zulassungsbehörde FDA in der Nacht auf Mittwoch eine positive Rückmeldung für das Herzmittel Entresto erhalten. Darin empfehlen die Experten des sogenannten Cardiovascular and Renal Drugs Advisory Committee (CRDAC), den Zulassungsantrag für Entresto zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) anzunehmen. Im Falle einer Zulassung könnte Entresto die erste Therapie sein, die für die Behandlung von Patienten mit HFpEF zugelassen ist.

AB