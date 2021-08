Marktbericht Nach dem neuen DAX-Rekord Ziel ist jetzt der "nächste Tausender"

Die DAX-Bullen triumphieren nach dem zweiten Rekordhoch in Folge. Nun lockt die nächste runde Marke in Form der 16.000 Punkte.

Der DAX dürfte mit leichten Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren den Index mit den 30 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 15.944 Punkten. Der DAX bleibt damit in Schlagdistanz zu seiner gestern erzielten neuen Bestmarke von 15.964 Punkten.

Rückenwind für die globalen Aktienmärkte kommt weiterhin von den zur Wochenmitte veröffentlichen US-Inflationsdaten. Diese stützten am Markt das von der US-Notenbank verbreitete Narrativ einer nur "vorübergehenden" Inflation und lassen Anleger auf eine Fortsetzung der ultra-lockeren Geldpolitik hoffen.

Rekordhoch mit Eigendynamik

Mit seiner Rekordrally sendet der DAX derweil eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Solange der deutsche Leitindex nicht unter das Tagestief vom Donnerstag (15.725 Punkte) zurückfällt, hat er weiterhin Chancen auf der Oberseite.

Der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch dürfte im DAX "nochmals ein neues Aufwärtsmomentum entfachen", ist denn auch Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Trinkaus & Burkhardt, überzeugt.

Erholung an der Nasdaq

Beim Sprung über den "nächsten Tausender" könnte dem DAX möglicherweise der "große Bruder" aus den USA helfen. Denn auch der Dow Jones hat gestern seine Bestmarke ein Stück weiter nach oben gerückt, bevor er sich schließlich quasi unverändert bei 35.499 Punkten aus dem Handel verabschiedete.

Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4460 Punkte zu. Auch er eroberte im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch. Positiv herauszustreichen ist auch die Erholung der zuletzt etwas schwächelnden Tech-Werte: Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 14.816 Punkte vor.

Apple auf Kurs gen Rekordhoch

Im Dow wie an der Nasdaq waren Apple-Aktien mit einem Plus von 2,1 Prozent unter den Top-Werten. Mehrere Analysten stellten auf eine starke Erholung der iPhone-Nachfrage in China ab.

Samik Chatterjee von JPMorgan betonte, dass Apple seinen Marktanteil weiter ausbaut. Zum Handelsschluss kosteten die Apple-Aktien 148,89 Dollar. Sie nehmen damit wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von Mitte Juli bei 150 Dollar.

Gedämpfte Stimmung an Asien-Börsen

Die positiven Vorgaben von der Wall Street verpuffen an den Börsen in Asien. Sorgen über mögliche weitere regulatorische Maßnahmen in China und die Auswirkungen der sich ausbreitenden Delta-Variante in mehreren Ländern der Region dämpfen die Kauflaune der Anleger.

Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index tendiert zur Stunde bei 28.025 Punkten seitwärts. Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent tiefer.

Ölpreise weiter unter Druck

Nachfragesorgen lasten weiterhin auf den Ölpreisen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet mit 70,83 Dollar 0,7 Prozent weniger. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI sinkt ebenfalls um 0,7 Prozent auf 68,58 Dollar.

Die Internationale Energiebehörde (IEA) rechnet damit, dass die Ölnachfrage im Laufe des Jahres wegen neuer Pandemiebeschränkungen - insbesondere in Asien - sinken wird.

Der Euro bewegt sich bei 1,1739 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet mit 1755 Dollar etwas mehr.

Deutsche Wohnen verdient mehr

Im DAX macht am Morgen die Deutsche Wohnen auf sich aufmerksam. Der Berliner Immobilienkonzern hat im ersten Halbjahr mehr verdient und bestätigt seine Jahresprognose. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 291,4 Millionen Euro. Branchenprimus Vonovia will den Berliner Konkurrenten im dritten Anlauf schlucken und die neue öffentliche Offerte dafür noch im August vorlegen.

Adidas nach Reebok-Verkauf im Fokus

Auch die Adidas-Aktie ist einen Blick wert. Nach dem Verkauf des US-Sportartikelkonzerns Reebok zurück in die USA äußern sich nun die ersten Analysten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit Blick auf den Verkauf der Marke Reebok auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Verkaufspreis von 2,1 Milliarden Euro entspreche dem 1,2-Fachen des von Reebok im Jahr 2019 erzielten Umsatzes, schrieb Goldman in einer ersten Einschätzung.

Deutsche Euroshop hofft auf zweites Halbjahr

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop setzt nach deutlichen Rückgängen bis Ende Juni auf ein besseres Geschäft in der zweiten Jahreshälfte. "Mit dem Ende des Lockdowns wurde ein wichtiger Meilenstein in Richtung einer Normalisierung des Wirtschaftslebens erreicht", teilte das SDAX-Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Wiedereröffnungen stimmten optimistisch für die zweite Jahreshälfte.

Disney von Corona-Krise erholt

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hat sich nach heftigen Geschäftseinbußen in der Corona-Krise wieder berappelt. In den drei Monaten bis Anfang Juli wuchsen die Erlöse um 45 Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar. Unter dem Strich machte Disney einen Gewinn von 923 Millionen Dollar nach einem Minus 4,7 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich.

Airbnb warnt vor Delta-Gefahren

Beim Apartment-Vermittler Airbnb läuft es nach dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise wieder besser. Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um fast 300 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar zu. Seinen Nettoverlust konnte Airbnb von 576 auf 68 Millionen Dollar verringern. Angesichts der jüngsten Corona-Welle durch die besonders ansteckende Delta-Variante warnte der Konzern jedoch vor neuen Belastungen und möglichen Rückschlagen für die Tourismus-Branche.