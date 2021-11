Marktbericht DAX kaum verändert erwartet DAX-Bullen lassen nicht locker Stand: 15.11.2021 07:47 Uhr

Der DAX bleibt auch zu Wochenbeginn auf Kurs. Am Morgen liegt er in Lauerstellung knapp unterhalb seines Rekordhochs der Vorwoche. Die Bullen haben weiterhin die besseren Karten.

Der DAX hält sich zu Wochenbeginn Banken und Brokern zufolge bei 16.091 Zählern und damit in Nähe seines XETRA-Schlusskurses vom Freitag. Die DAX-Käufer (Bullen) scheinen einmal mehr nicht gewillt, allzu viel Boden preiszugeben. Zum Wochenschluss hatte der DAX im Handelsverlauf abermals ein neues Rekordhoch markiert, das neue Allzeithoch im deutschen Leitindex liegt nun bei 16.123 Punkten.

Am Freitag hatte sich der DAX bei 16.094 Punkten ins Wochenende verabschiedet - so hoch wie noch nie in seiner Geschichte. Damit hatte der DAX also auch auf Wochenschlusskursbasis eine neue Bestmarke aufgestellt.

Die technischen Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Rally könnten somit besser nicht sein. Erst unterhalb der jüngsten Aufwärtskurslücke (untere Kante bei 15.973 Punkten) bekämen die Bären wieder etwas Oberwasser.

Fundamental bleiben die Rahmenbedingungen für weitere DAX-Rekorde allerdings schwierig: Europa steckt inmitten der vierten Corona-Welle, die Lieferkettenprobleme und Chipengpässe sind noch nicht gelöst, die Energiepreise steigen, und auch der allgemeine Preisauftrieb setzt sich fort.

Rückenwind für den DAX kommt weiterhin vom günstigen Euro - die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1454 Dollar und hält sich damit in Nähe ihres jüngsten Tiefstandes. Am Freitag war der Euro bis 1,1432 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit Sommer 2020.

Ein günstiger Euro/Dollar-Kurs stärkt die Nachfrage nach deutschen Produkten im Dollar-Raum und ist somit eine gute Nachricht für die schwer gewichtete Exportindustrie im DAX.

Der Euro leidet unter dem Auseinanderklaffen der Geldpolitik in den USA und der Eurozone. Während die US-Notenbank Fed ihre immensen Wertpapierkäufe zurückführt und die hohe Inflation Erwartungen in Richtung Zinsanhebungen schürt, bleibt die EZB ihrem lockeren Kurs bisher treu.

An der Wall Street zeigten zum Wochenausklang vor allem Technologie-Werte wieder Stärke. Anleger griffen bei großen Tech-Werten wie Apple, Meta Platforms, Microsoft, Amazon.com, sowie Google-Inhaber Alphabet zu. Deren Aktien gewannen zwischen 1,2 und vier Prozent.

Der technologielastige Nasdaq 100 rückte 1,0 Prozent auf 16.200 Zähler vor. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 36.100 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 4682 Punkte zu.

Damit schlugen die US-Börsen zum Ende einer turbulenten Woche einen versöhnlichen Kurs ein. Eine hohe Inflationsrate hatte die Börsen in den Tagen zuvor durchgerüttelt.

Die asiatischen Aktienmärkte können zu Wochenauftakt nach Wirtschaftsdaten aus China und Japan keine gemeinsame Richtung finden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt zum Handelsschluss 0,5 Prozent höher bei 29.755 Punkten.

In Japan war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) um 3,0 Prozent eingebrochen. Der Rückgang fiel damit höher als von Experten erwartet aus, was wiederum Spekulationen über ein aggressives fiskalisches Konjunkturprogramm verstärkte.

Im DAX rückt die Airbus-Aktie in den Fokus. Der Flugzeugbauer hat auf der Dubai Airshow einen Großauftrag erhalten. Indigo Partners habe 255 Maschinen der Typfamilie A321neo bestellt, teilte der europäische Konzern mit. Zu Indigo Partners gehören die ungarische Wizz Air, die US-Gesellschaft Frontier, die mexikanische Volaris und die in Chile und Argentinien beheimatete JetSmart.

Eine starke Nachfrage nach Wohnungen gibt dem Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties weiter Auftrieb. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis (FFO 1) im Jahresvergleich um drei Prozent auf 140,5 Millionen Euro zu. Allerdings gingen die Mieterlöse in den ersten neun Monaten des Jahres wegen Immobilienverkäufen etwas zurück.

Der Streamingdienst Apple TV+ will mit seiner ersten koreanischen Originalserie zu dem Erfolg von "Squid Game" seines Konkurrenten Netflix aufschließen. Zeitgleich mit dem Start seiner Plattform in Südkorea veröffentlichte der US-Technologiekonzern die Sci-Fi-Serie "Dr. Brain", die auf dem gleichnamigen koreanischen Web-Comic basiert.