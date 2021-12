Marktbericht DAX tiefer erwartet Kehren die Omikron-Sorgen zurück? Stand: 02.12.2021 08:15 Uhr

Die Vorgaben für den deutschen Leitindex DAX sind düster. Der erste Infektionsfall mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus in den USA hat an der Wall Street im späten Handel zu Panikverkäufen geführt.

Die Erholungsphase am deutschen Aktienmarkt ist schon wieder passé. Nachdem der DAX gestern noch 2,5 Prozent auf 15.473 Zähler gutmachen konnte, dürfte es heute wieder kräftig bergab gehen. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,1 Prozent tiefer bei 15.297 Punkten.

Hintergrund der neuerlichen Abwärtsrunde am deutschen Aktienmarkt sind die schlechten Vorgaben von der Weltleitbörse New York. Nach anfänglichen Gewinnen hatten die großen US-Indizes zur Wochenmitte ins Minus gedreht, besonders in den letzten Handelsminuten ging es steil bergab.

Erster Omikron-Fall in den USA - Dow stürzt ab Der Dow Jones Index der Standardwerte schloss 1,3 Prozent tiefer auf 34.022 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,8 Prozent auf 15.254 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 4513 Punkte ein. Für den abrupten Stimmungswechsel an der Börse war das Auftauchen des ersten Omikron-Falls in den USA verantwortlich. Der US-Seuchenbehörde CDC zufolge wurde bei einer vollständig geimpften Person, die aus Südafrika zurückgekehrt war, Omikron nachgewiesen.

Nikkei schließt leicht im Minus Allerdings ging es seit US-Börsenschluss mit den US-Futures wieder bergauf. Aktuell notiert der Future auf den Dow Jones rund 0,6 Prozent höher. "Die Erholung der US-Futures mildert den Schmerz der asiatischen Aktien", kommentiert Jeffrey Halley, leitender Marktanalyst Asien-Pazifik des Devisenbrokers Oanda. Tatsächlich hielt sich das Minus etwa an der Börse in Tokio in Grenzen. Der japanische Leitindex, der 225 Werte umfassende Nikkei, notierte zum Handelsschluss 0,7 Prozent tiefer bei 27.753 Punkten.

Moderna: Omikron-Booster nicht vor März Für Ernüchterung an den Aktienmärkten sorgen derweil erneut Aussagen des Impfstoffherstellers Moderna. Der US-Pharmakonzern könnte nach eigenen Angaben eine gezielte Auffrischungsimpfung für Omikron ab März entwickelt und für einen Zulassungsantrag in den USA bereit haben. "Die Omikron-spezifischen Booster kommen realistischerweise nicht vor März und vielleicht eher im zweiten Quartal", sagte Moderna-Präsident Stephen Hoge. Erst vor zwei Tagen hatte Moderna-Chef Stéphane Bancel die Erwartung geäußert, dass die jetzigen Corona-Impfstoffe deutlich weniger wirksam gegen die neu entdeckte Omikron-Variante seien, und damit für Panikverkäufe an den Börsen gesorgt. Mittlerweile kamen allerdings etwa von BioNTech optimistischere Einschätzungen. Omikron-Sorgen BioNTech optimistischer als Moderna BioNTech-Chef Ugur Sahin ist bezüglich der Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Omikron optimistisch.

Gold wieder unter Druck Gold wird seinem Ruf als "sicherer Hafen" einmal mehr nicht gerecht. Der Preis für die Feinunze Gold gibt 0,3 Prozent nach auf knapp 1777 Dollar. Seit dem Auftauchen der Omikron-Variante hat das gelbe Edelmetall rund 100 Dollar eingebüßt. Der Euro tendiert bei 1,1322 Dollar seitwärts.

Lira-Krise: Erdogan tauscht Finanzminister aus Am Devisenmarkt steht weiterhin die Lira im Fokus. Die türkische Devise war gestern auf ein neues Rekordtief gefallen. Inmitten der schweren Währungskrise tauscht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Finanzminister aus. Das Amt soll künftig der stellvertretende Finanzminister Nureddin Nebati bekleiden, wie aus dem offiziellen Amtsblatt hervorgeht.

GM schraubt Prognose nach oben Der US-Autobauer General Motors erhöht seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2021. Der Gewinn dürfte nun etwa 14 Milliarden Dollar betragen, sagte Finanzchef Paul Jacobson bei einer Präsentation. GM hatte bislang eine Spanne beim Vorsteuergewinn von 11,5 bis 13,5 Milliarden Dollar vorhergesagt.

Verschiebt Air France-KLM die Kapitalerhöhung? Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM erwägt Insidern zufolge die Verschiebung ihrer geplanten Kapitalerhöhung. Grund seien Reisebeschränkungen durch Regierungen zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Air France-KLM wollte sich dazu nicht äußern.