Marktbericht Omikron-Warnung von Moderna DAX vor nächster Abwärtsrunde Stand: 30.11.2021 07:44 Uhr

Der DAX hat sich gestern von seinem jüngsten Kursrutsch etwas erholen können. Doch schon heute droht der nächste Kurseinbruch. Moderna-Chef Bancel schürt mit Blick auf die Coronavirus-Variante Omikron neue Ängste.

Wie gewonnen, so zerronnen - unter diesem Motto könnten die jüngsten Kursgewinne im DAX stehen. Gestern hatte der deutsche Leitindex noch zu einer technischen Gegenbewegung nach seinem Kurseinbruch vom Freitag angesetzt. Bis auf 15.442 Punkte ging es in der Spitze aufwärts, doch zum Handelsschluss blieb hiervon nur ein mageres Plus von 0,2 Prozent auf 15.281 Zähler übrig.

DAX bei 15.000 Punkten erwartet Es war ein erstes Zeichen der Schwäche, das die Bären (Verkäufer) heute gnadenlos für eine neue Attacke ausnutzen dürften. Der DAX dürfte mit einem deutlichen Abschlag in den XETRA-Handel um 9 Uhr starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 1,6 Prozent tiefer bei 15.043 Punkten. Damit rückt die untere Begrenzung der alten "Schiebezone" zwischen 14.800 und 16.000 Punkten in den Fokus der Anleger.

Moderna-Chef zeigt sich besorgt Für große Verunsicherung sorgen am Morgen Aussagen des Moderna-Chefs Stéphane Bancel in der "Financial Times". Bancel rechnet damit, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sein dürften wie gegen die bislang dominierende Virus-Variante Delta. "Ich denke, es wird ein erheblicher Rückgang sein. Ich weiß nur nicht, wie viel, weil wir die Daten abwarten müssen. Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung: 'Das wird nicht gut sein'."

Dow Jones, Nasdaq & Co auf Erholungskurs Die guten Vorgaben von der Wall Street drohen damit bereits im frühen Handel zu verpuffen. Gestern hatte der Dow Jones Industrial 0,7 Prozent auf 35.136 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,3 Prozent auf 4655 Zähler, der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,3 Prozent auf 16.399 Punkte vor. Offenbar hegten einige Anleger Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed nun gezwungen sein könnte, von ihrem jüngst eingeschlagenen Tapering-Kurs abzuweichen. Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda betonte zudem, Omikron gebe zwar Anlass zur Besorgnis, sei aber "kein Grund zur Panik".

Nikkei rauscht in die Tiefe An den asiatischen Börsen sieht man das heute - nach den Äußerungen des Moderna-Chefs - etwas anders. Der japanische Nikkei hat nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht. Zum Handelsschluss steht ein Minus von 1,6 Prozent auf 27.822 Punkte. Auch die Shanghaier Börse liegt zur Stunde im Minus - trotz guter Konjunkturdaten aus China. Im Reich der Mitte hat sich die Industrietätigkeit im November überraschend belebt und ist zum ersten Mal seit drei Monaten wieder gewachsen.