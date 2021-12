Marktbericht DAX vor Kursgewinnen Waren die Omikron-Sorgen übertrieben? Stand: 06.12.2021 07:53 Uhr

Am Markt machen sich sachte Hoffnungen breit, dass die Worst-Case-Szenarien der vergangenen Tage vielleicht übertrieben gewesen sein könnten. Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in die neue Börsenwoche starten.

Der DAX dürfte zu Handelsbeginn einen Satz nach oben machen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 15.262 Punkten. Nach der Verkaufspanik der vergangenen Woche, welche den DAX zeitweise bis auf 15.015 Punkte einbrechen ließ, ist es nun offenbar Zeit für eine Gegenbewegung.

"Ermutigende Signale" zu Omikron

Neue Experteneinschätzungen und Berichte zur neuen Corona-Variante Omikron schüren Hoffnungen, dass die Verkaufspanik der vergangenen Woche übertrieben gewesen sein könnte. So sieht es dem US-Experten Anthony Fauci zufolge nach derzeitigem Stand nicht danach aus, dass Omikron eine besonders schwere Covid-19-Erkrankung hervorrufe.

"Bis jetzt sind die Signale etwas ermutigend", sagte der oberste Corona-Berater von Präsident Joe Biden im Fernsehsender CNN. Es sei aber noch zu früh, um eine abschließende Einschätzung abzugeben.

Experten: mildere Symptome

Ins gleiche Horn bläst ein Artikel des südafrikanischen Medical Research Council, demzufolge die Omikron-Symptome bislang milder ausfielen als bei früheren Varianten. Ersten Berichten zufolge könne Omikron weniger tödlich sein als die Vorgänger, schreiben auch Marko Kolanovic und Brian Kaplan von JPMorgan in einer Studie. "Das würde sich mit Erkenntnissen aus der Entwicklung von Viren in der Vergangenheit decken", so die Analysten.

Auch wenn derartige Berichte und Experteneinschätzungen angesichts der immer noch großen Unsicherheiten mit Vorsicht zu genießen und mit vielen Fragezeichen zu versehen sind: An den Börsen dürfte dieses Szenario nach den jüngsten Verlusttagen nur allzu begierig aufgenommen werden.

Nasdaq-Ausverkauf, nur leichte Verluste im Dow Die Vorgaben von den US-Börsen sind hingegen alles andere als ermutigend. Ein Ausverkauf bei Technologieaktien trübte die Stimmung an den US-Börsen zum Wochenschluss. Der technologielastige Nasdaq gab am Freitag 1,9 Prozent auf 15.085 Punkte nach. Der Dow Jones verlor 0,2 Prozent auf 34.580 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4538 Punkte ein. Der Arbeitsmarktbericht für November fiel zwar etwas durchwachsen aus, aber laut Marktexperten gut genug, so dass die US-Notenbank (Fed) rascher als noch zuletzt gedacht ihre Anleihekäufe zurückfahren könnte. Die Federal Reserve hatte Mitte November damit begonnen, ihre Wertpapier-Zukäufe um monatlich 15 Milliarden Dollar zurückzufahren. Einige Notenbanker hatten zuletzt dabei für mehr Tempo plädiert. Das Ende des sogenannten Taperings gilt als Voraussetzung für eine Zinswende.

Nikkei mit Verlusten, Evergrande warnt An den asiatischen Börsen halten sich die Anleger zu Wochenbeginn angesichts der Vorgaben von der Wall Street mit Käufen zurück. Der japanische Leitindex Nikkei hat soeben 0,4 Prozent im Minus bei 27.927 geschlossen. Für Unruhe unter den Anlegern sorgen auch neue Hiobsbotschaften vom chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Der hoch verschuldete Konzern hat vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt: Nach einer Überprüfung der Finanzmittel könne keine Garantie gegeben werden, dass die Gruppe über ausreichende Mittel verfügt, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Derweil versucht Chinas Börsenaufsicht, Ängste über eine sich ausbreitende Krise zu zerstreuen. Die Auswirkungen der Vorgänge bei Evergrande seien kontrollierbar, teilte sie mit.

Ölpreise wieder auf dem Vormarsch Die etwas positiveren Einschätzungen der Experten zur Omikron-Variante werden am Ölmarkt gut aufgenommen. Die Preise für die Ölsorten Brent und WTI ziehen im asiatischen Handel jeweils um rund zwei Prozent an. Die Feinunze Gold gewinnt 0,1 Prozent auf 1784 Dollar. Der Euro gibt 0,2 Prozent nach auf 1,1285 Dollar.

Horror-Wochenende für Bitcoin-Anleger Bitcoin-Anleger haben am Wochenende herbe Verluste hinnehmen müssen. Die Kryptowährung verlor am Samstag in einem dramatischen Kursrutsch bis zu 22 Prozent an Wert und kostete nur noch 41.967 Dollar. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen und einer Risk-off-Bewegung. Am Morgen hat sich Cyberdevise laut der Plattform CoinMarketCap bei knapp 49.000 Dollar stabilisiert.

Deutsche Wohnen bald im MDAX? Der vor der Übernahme stehende Immobilienkonzern Deutsche Wohnen soll in den MDAX aufsteigen und dort Zooplus ersetzen. Die Aufnahme soll zum 20. Dezember erfolgen. Bis dahin dürfte aber Vonovia Deutsche Wohnen übernommen haben, was erneute Indexveränderungen nach sich ziehen würde.

Drei Änderungen im SDAX Ab dem 20. Dezember gibt es folgende Änderungen im SDAX: Vitesco Technologies ersetzt den Online-Möbelhändler Home24, und Heidelberger Druckmaschinen zieht für den Rüstungszulieferer Hensoldt ein. Zudem macht Westwing für GFT Technologies Platz.

Positive Booster-News von Bavarian Nordic Die Investmentbank Jefferies hat die Papiere des Impfstoffforschers Bavarian Nordic nach Neuigkeiten zum Covid-Booster mit einem Kursziel von 415 dänische Kronen auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Phase-II-Studie zu ABNCoV2 bestätigten das Serum als möglichen universellen Booster, so Analyst Peter Welford. Es zeige sich ein massiver Antikörper-Anstieg gegen alle getesteten Covid-Varianten vor Omikron. Die Phase III könnte im ersten Halbjahr 2022 starten. Roche lanciert Schnelltest auf Covid-19 und Influenza Der Pharmakonzern Roche wird bis Anfang Januar einen neuen Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Mit dem SARS-CoV-2 & Grippe A/B Antigen-Schnelltest soll bei Patienten mit Symptomen, die auf Covid-19 oder Influenza hindeuten, schnell zwischen SARS-CoV-2 und Influenza-Viren A und B unterschieden werden können. Der neue Test soll innerhalb von 15 bis 30 Minuten Ergebnisse liefern.