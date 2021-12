Marktbericht Omikron-Panik im DAX Lockdown-Ängste an den Börsen Stand: 20.12.2021 07:40 Uhr

Die Omikron-Variante des Coronavirus versetzt die Anleger erneut in Angst und Schrecken. Die strengeren Maßnahmen in Europa und die Furcht vor neuen Lockdowns dürften im DAX für einen Kurssturz sorgen.

Der Schock über den plötzlichen Lockdown in den Niederlanden spiegelt sich zu Wochenbeginn auch an den Börsen wider. Anleger sorgen sich, dass Deutschland und der Rest Europas nachziehen und strengere Corona-Maßnahmen durchsetzen könnten. Das würde die Weltwirtschaft bis weit in das neue Jahr hinein belasten und die sich hierzulande anbahnende Winter-Rezession verfestigen.

Kurseinbruch im DAX voraus Vor diesem Hintergrund nehmen die Anleger an Europas Börsen Reißaus. Der DAX dürfte mit einem kräftigen Abschlag in den XETRA-Handel um 9 Uhr starten. Zur Stunde taxieren Banken und Broker die 40 deutschen Standardwerte 1,8 Prozent tiefer bei 15.250 Punkten. Der deutsche Leitindex dürfte damit die wichtige Unterstützungszone bei 15.500 Punkten nach unten durchbrechen - hier verläuft unter anderem das Hoch vom 1. Dezember (15.509 Zähler) und die 200-Tage-Linie. Dem DAX droht damit eine mittel- bis langfristig bedeutsame negative technische Weichenstellung.

Nikkei schließt über zwei Prozent im Minus Aus Asien kommen ebenfalls negative Vorgaben für den Handel an den europäischen Börsen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss in Tokio 2,1 Prozent tiefer bei 27.938 Punkten. "Omikron wird der Grinch sein, der Europa das Weihnachtsfest gestohlen hat", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB, in Anspielung auf das grüne Wesen aus der Feder von Dr. Seuss, das Weihnachten hasst. "Da sich die Omikron-Fälle alle 1,5 bis 3 Tage verdoppeln, besteht die Gefahr, dass die Krankenhäuser selbst mit wirksamen Impfstoffen überfordert sind."

Kursverluste an der Wall Street Die Vorgaben von der Wall Street sind durchwachsen. Belastet von Kursverlusten konjunkturabhängiger Werte haben die US-Börsen zum Wochenschluss nachgegeben. Der Dow Jones verlor am Freitag 1,5 Prozent auf 35.365 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf knapp 15.170 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte ein Prozent auf fast 4621 Punkte ein. Im Wochenvergleich fiel der S&P um 1,9 Prozent, der Dow um 1,7 Prozent und die Nasdaq knapp drei Prozent.

Omikron-Angst schickt Ölpreis auf Talfahrt Aus Furcht vor einem Nachfrage-Rückgang ziehen sich Anleger aus dem Rohölmarkt zurück. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich am Morgen um 3,3 Prozent auf 71,08 Dollar je Barrel. "Der Grund ist die Angst vor Pandemie-Beschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus vor Weihnachten und Neujahr zu begrenzen", sagte Analyst Kelvin Wong vom Brokerhaus CMC.

Gold und Euro etwas höher Gold kann von seinem Image als "sicherer Hafen" zu Wochenbeginn nur noch bedingt profitieren. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet 1802 Dollar, das sind 0,1 Prozent mehr als am Vortag. Der Euro zieht leicht an auf 1,1251 Dollar.

Erdogan lässt türkische Lira erneut einbrechen Die türkische Lira rauscht am Morgen auf ein neues Rekordtief. Im Gegenzug werden für einen Dollar in der Spitze 16,8702 Lira bezahlt. Der türkische Präsident hatte am Wochenende aufs Neue seine Politik der niedrigen Leitzinsen verteidigt. "Zinsen machen die Reichen reicher und die Armen ärmer", sagte Recep Tayyip Erdogan einem Bericht der Staatsagentur Anadolu zufolge. Er werde nicht zulassen, dass sein Volk von Zinsen zermürbt werde. Die türkische Zentralbank hatte in der Vorwoche trotz einer Inflationsrate von 21 Prozent und entgegen aller ökonomischen Vernunft auf Druck von Erdogan hin erneut den Leitzins gesenkt. Seit Jahresbeginn hat die Lira bereits über die Hälfte ihres Wertes zum Dollar eingebüßt.

RWE warnt vor Kraftwerksausfällen wegen Gasmangels Der Energiekonzern RWE hat einem Bericht zufolge seine Handelspartner an der Strombörse EEX vor Kraftwerksausfällen wegen Gasmangels gewarnt. In der Zeit bis zum 1. April könne es bei mehreren Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen zu Betriebsunterbrechungen kommen, deren Grund das erhöhte Risiko von Lieferschwierigkeiten bei Erdgas sei, zitierte die Zeitung "Welt am Sonntag" aus einer Meldung des Unternehmens an die Informationsplattform der EEX.

Zufriedenheit bei Siemens Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas ist mit dem laufenden Geschäft zufrieden. "Die Nachfrage nach unseren Produkten ist hoch und gut, auch im Quervergleich mit unseren Wettbewerbern", sagte Thomas der "Börsen-Zeitung" auf die Frage nach den ersten zwei Monaten des Geschäftsjahres. "Es läuft also im Rahmen unserer Erwartungen." Es bleibe aber dabei, dass die zweite Hälfte 2021/22 die bessere sein dürfte.

Allianz: mehr Transportschäden zur Weihnachtszeit Für Fuhr-, Fracht- und Versandunternehmen ist die Weihnachtszeit offensichtlich besonders riskant: Zum Jahresende steigen die Transportschäden, wie der zur Allianz gehörende Industrieversicherer AGCS analysiert hat. Demnach meldeten deutsche Unternehmen in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils im November und Dezember im Schnitt sechs Prozent mehr Schäden als im Rest des Jahres.

Indexänderungen im MDAX und SDAX Heute treten im MDAX und SDAX die jüngsten Indexänderungen der Deutschen Börse in Kraft. Im MDAX ersetzt Deutsche Wohnen Zooplus. In den SDAX steigen Vitesco, Heidelberger Druck und GFT Technologies auf und ersetzen dort Home24, Hensoldt und Westwing.

Hamborner Reit erhöht Bestandswertprognose Das auf Büros und den Einzelhandel fokussierte Immobilienunternehmen Hamborner Reit steigert den Wert seines Portfolios stärker als gedacht. Ende des Jahres rechnet der im Nebenwerteindex SDAX notierte Konzern nun mit einem Nettoimmobilienvermögen von 12 bis 12,10 Euro je Aktie. Das wäre ein Plus gegenüber dem Vorjahreswert von rund neun Prozent.