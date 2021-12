Der DAX steht am letzten Handelstag der Woche unter Druck. Die unterschiedliche Herangehensweisen der Notenbanker zur Bekämpfung der hohen Inflationsraten verunsichern die Anleger zutiefst.

Der DAX dürfte mit einem ordentlichen Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 15.558 Punkten.

"Die Geldpolitik bleibt damit viel zu expansiv", kritisiert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Es wird weiter zu viel Geld in Umlauf kommen. Mehr denn je bestehen im Euroraum beträchtliche Inflationsrisiken, auch wenn die Inflation nach der Jahreswende vorübergehend sinken wird. Leider geht die EZB das Inflationsproblem anders die US-Notenbank nicht entschieden an."

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen die jüngsten Entscheide der Notenbanken. Sowohl die EZB als auch die Bank of England und die Federal Reserve (Fed) haben in dieser Woche erste, allerdings recht unterschiedliche Schritte in Richtung einer Normalisierung ihrer Geldpolitik unternommen. Die Notenbanker waren unter Druck geraten und zum Handeln gezwungen worden angesichts der anhaltend hohen Inflationsraten.

Der Goldpreis kann seine jüngsten starken Gewinne verteidigen. Eine Feinunze Gold kostet am Morgen 1805 Dollar, das sind 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Das gelbe Edelmetall gilt vielen Anlegern als Absicherungsinstrument gegen zu hohe Inflationsraten. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich unterdessen auf ihrem erhöhten Niveau. Der Euro gewinnt 0,1 Prozent auf 1,1342 Dollar.

Ölpreise geben nach

Am Ende einer Woche mit teils widersprüchlichen Konjunktursignalen überwiegen am Rohölmarkt die pessimistischen Töne. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,33 Dollar. Das sind 69 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 79 Cent auf 71,59 Dollar.