Marktbericht DAX leicht im Plus erwartet Nächster Anlauf?

Gestern wurde die Marke von 16.000 Punkten im DAX kurzzeitig erreicht. Danach ging es wieder abwärts, weil Anleger durch Äußerungen der EZB verschreckt wurden. Der Wiederaufstieg am Morgen wird schwierig.

Im vorbörslichen Handel sieht es nach kleinen Gewinnen auf dem deutschen Börsenparkett aus, der DAX dürfte bei 15.880 Punkten in den Handel starten, 0,2 Prozent höher als der gestrige Schlussstand.

Anleger hadern wohl auch heute noch mit der Aussicht auf eine restriktivere Geldpoltik der Europäischen Zentralbank (EZB). Nachdem die Inflation für den Euroraum einen Anstieg auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren gezeigt hatte, sorgten Äußerungen von Österreichs Zentralbankchef Robert Holzmann für Abwärtsdruck an den Aktienmärkten. Holzmann brachte eine Reduzierung der Corona-Pandemiehilfen ins Spiel.

Die Vorgaben aus Übersee sind am Morgen zudem gemischt. An der Wall Street legten die Indizes nach ihrem Rekordlauf der Vortage eine Pause ein. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 0,1 Prozent auf 35.361 Punkte. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 15.259 Punkten und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.523 Punkte ein.

Umgekehrtes Bild an den asiatischen Märkten, und das trotz schwacher Industriedaten aus China: Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 1,3 Prozent höher bei 28.447 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,6 Prozent.

Damit ignorieren Anleger problematische Daten zum chinesischen Industriesektor, die am Morgen veröffentlicht wurden. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im vergangenen Monat auf 49,2 von 50,3 im Juli und rutschte damit erstmals seit fast anderthalb Jahren unter die 50er-Marke, die Wachstum signalisiert. "Die derzeitige Schwächephase Chinas wird auch im dritten Quartal anhalten", schrieb Mansoor Mohi-uddin, Chefvolkswirt der Bank of Singapore, mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten aus China.

Am Devisenmarkt scheint die kurze Aufwärtsbewegung des Euro gegenüber dem US-Dollar schon wieder vorbei zu sein. Am Morgen kämpft die Gemeinschaftswährung um die Marke von 1,18 Dollar. Die Ölpreise haben sich nach leichten Rückgängen gestern wieder stabilisiert. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brent kostet derzeit 72 Dollar. Die Feinunze Gold wird kaum verändert bei 1814 Dollar gehandelt.

Im DAX könnte am Morgen die Aktie von VW im Blickpunkt stehen. Der Konzern zieht in einem weiteren Rechtsstreit wegen des Abgas-Skandals vor das Oberste US-Gericht, den US Supreme Court. VW hatte im Juni eine juristische Niederlage gegen den Bundesstaat Ohio erlitten, die womöglich zu weiteren Sanktionen wegen systematischer Abgasmanipulation bei Dieselautos führen könnte. Das Unternehmen hofft, dass das Urteil vom Supreme Court gekippt wird. VW ist der Ansicht, dass die Ansprüche einzelner Bezirke und Bundesstaaten wie Ohio bereits durch die Strafen und Entschädigungen abgegolten seien, die der Konzern wegen Verstößen gegen das landesweite US-Luftreinhaltegesetz "Clean Air Act" hatte zahlen müssen.

Im Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus beginnen heute in Hamburg Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Flugzeugbauer. Die Gewerkschaft hat Forderungen nach einem Sozialtarifvertrag formuliert. Darin sollen Bedingungen für die Beschäftigten geregelt werden, die bei den Töchtern Airbus Operations und Premium Aerotec von dem Umbau betroffen sind. IG Metall und Betriebsräte verlangen - aus ihrer Sicht bislang vergeblich - konkrete Zusagen zur Absicherung der Beschäftigung an den Standorten in Norddeutschland und Augsburg bis ins nächste Jahrzehnt.

Papiere des Börsenneulings Auto1 könnten am Morgen unter Druck geraten. Ein Altaktionär aus der Zeit vor dem Börsengang verkauft Anteile des Online-Gebrauchtwagenhändlers. DN Capital will sich von rund 2,2 Millionen Papieren trennen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Dies entspreche rund 0,9 Prozent des Aktienkapitals. Die Auto1-Anteilsscheine fielen im nachbörslichen Handel auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 1,4 Prozent auf 36,32 Euro, nachdem sie im Xetra-Hauptgeschäft bereits fast 6 Prozent verloren hatten.

In der Produktpipeline des iPhone-Herstellers gibt es nach Medienberichten Probleme: Der Verkaufsstart der neuen Apple Watch 7 könnte sich wegen Produktionsproblemen verzögern. Die Schwierigkeiten könnten zu Lieferverzögerungen oder einem knappen Angebot führen, wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Dienstag berichtete. Für Probleme habe die Umstellung auf einen größeren Bildschirm und einen schnelleren Prozessor gesorgt. Noch hat Apple kein Datum für eine Vorstellung der neuen Smartuhr genannt, doch erwarten Experten dies eigentlich für die kommenden Wochen.