Marktbericht Guter DAX-Start erwartet Warnsignal von der Wall Street Stand: 19.11.2021 07:39 Uhr

Der deutsche Leitindex DAX bleibt nach sechs Rekordhochs in Folge auch zum Wochenschluss seinem Aufwärtstrend treu. Doch die nachlassende Marktbreite an der Wall Street ist ein Warnsignal.

Der DAX dürfte mit einem Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,4 Prozent höher bei 16.288 Punkten. Der DAX hält sich damit ganz in der Nähe seines jüngsten Allzeithochs. Erst gestern hatte der deutsche Leitindex bei 16.290 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt - es war das sechste Rekordhoch in Folge.

Nasdaq 100 mit neuem Allzeithoch Von der Wall Street kommen allerdings durchwachsene Vorgaben für die deutschen Standardwerte. Während der technologielastige Nasdaq 100, nicht zuletzt befeuert durch gute Nvidia-Zahlen, seine Mitte der Woche begonnene Aufholjagd mit einer neuen Bestmarke krönte, konnten die anderen Indizes da nicht mithalten. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,2 Prozent auf 35.871 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 4705 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 schloss 1,1 Prozent im Plus bei 16.483 Punkten.

Apple, Microsoft & Co. weiter auf Rekordkurs Die starke Performance an den US-Börsen ruht auf immer weniger Schultern. Der Markt wird von einigen wenigen Zugpferden nach oben gezogen. Es sind die üblichen Verdächtigen, die Big-Tech-Konzerne wie Apple, Microsoft und Alphabet, die gestern allesamt neue Allzeithochs markieren konnten. Doch die steigende Zahl neuer 52-Wochen-Tiefs an der Wall Street mahnt eindeutig zur Vorsicht. Zuletzt gab es sogar ein neues Hindenburg-Omen. Das nach der Zeppelin-Katastrophe von 1937 benannte technische Muster soll einen Börsencrash vorhersagen, ist aber erst dann besonders valide, wenn es - so wie zu Zeiten der Finanzkrise - vermehrt auftritt. Anleger sollten das im Auge behalten.

Alibaba belastet, Nikkei schließt dennoch im Plus An den asiatischen Börsen sind zum Wochenschluss die enttäuschenden Gewinne des chinesischen Technologieriesen Alibaba ein Belastungsfaktor. Zudem bereiten Anlegern verschärfte Regulierungen und das verlangsamte Wachstum in China Sorge. Die Börse in Tokio kann sich dennoch behaupten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 29.746 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Die Shanghaier Börse liegt zur Stunde rund ein Prozent im Plus.

Euro bleibt Stütze für den DAX Für die europäischen Aktienmärkte kommt derweil weiterhin Unterstützung vom Devisenmarkt. Ein Euro kostet am Morgen 1,1351 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich damit weiterhin in Nähe ihres zur Wochenmitte markierten 16-Monats-Tiefs. Der Preis für eine Feinunze Gold zieht im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 1862 Dollar an.

BASF verkauft Kaolinmineralien-Geschäft Im DAX macht BASF auf sich aufmerksam. Der Ludwigshafener Chemiekonzern verkauft sein Geschäft mit Kaolinmineralien im US-Bundesstaat Georgia an das US-Unternehmen KaMin. Wenn die Kartellbehörden zustimmen, soll der Verkauf in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 vollzogen werden. Über den Kaufpreis machte BASF keine Angaben.

Ermittlungen gegen Ex-Conti-Manager Vor dem Hintergrund des Diesel-Abgasskandals bei Volkswagen hat die Staatsanwaltschaft Hannover ihre Ermittlungen im Fall des Zulieferers Continental ausgeweitet. Wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Betrug, Untreue sowie einer möglichen vorsätzlichen Aufsichtspflichtverletzung wird gegen drei frühere Conti-Spitzenmanager ermittelt, wie die Justizbehörde gestern mitteilte.

Vallourec will deutsche Standorte verkaufen Der französische Stahlrohrkonzern Vallourec will seine deutsche Tochtergesellschaft mit zwei Werken in Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr verkaufen. Betroffen sind insgesamt rund 2400 Beschäftigte. In den beiden Werken werden vor allem nahtlose Stahlrohre für den Öl- und Gasmarkt sowie Rohre für den Maschinen- und Stahlbau hergestellt.

Google schließt Verträge mit deutschen Verlagen Google hat auf Basis des neuen Leistungsschutzrechts in Deutschland erste Verträge mit deutschen Verlagen abgeschlossen. Zu den Vertragspartnern gehören nach Angaben des Internet-Konzerns unter anderem das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", die Wochenzeitung "Die Zeit" und das Portal Golem.