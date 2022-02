Krieg in der Ukraine Abwärts auf breiter Front Stand: 24.02.2022 07:41 Uhr

Der Beginn militärischer Aktionen Russlands in der Ukraine sendet weltweit Schockwellen durch die Märkte. Der DAX rauscht in den Keller Richtung 14.000 Punkte und der Ölpreis steigt über 100 Dollar.

Lange war an der Börse gerätselt worden, ob es im Ukraine-Konflikt noch zu einer friedlichen Einigung kommen kann. Mit dem Beginn militärischer Operationen durch Russland ist diese Frage nun beantwortet. Die Märkte werden sich auf ein unkalkulierbares Szenario einstellen müssen.

Der DAX fällt vorbörslich in ersten Indikationen deutlich in Richtung 14.000 Punkte zurück, nachdem bereits am Vortag die Erholung abrupt abgebrochen wurde. Der Xetra-Handel wurde bei 14.631 Punkten beendet.

Andere Ereignisse treten in Anbetracht der politisch-militärischen Krise in Europa in den Hintergrund. So erwartet der Markt heute ein Fülle neuer Unternehmenszahlen, unter anderem von der Telekom.

Sehr Schwache Vorgaben Auch die anderen europäischen Märkte folgen den schwachen Vorgaben der Wall Street und der asiatischen Märkte. In New York haben sich die Kriegsgerüchte im Handelsverlauf verstärkt und für einen Trendwechsel gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss nur knapp über Tagestief 1,4 Prozent schwächer bei 33.131 Punkten. Die technologielastige Nasdaq gab 2,6 Prozent auf 13.037 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,8 Prozent auf 4225 Zähler ein. "Es wird weitgehend wahllos verkauft, es gibt eher pessimistische Privatkunden", sagte Kim Forrest, Investmentexperte bei Bokeh Capital Partners. In Asien geht es ebenfalls flächendeckend bergab. Der Tokioter Nikkei-Index verlor 1,81 Prozent, in China sacken die Kurse knapp zwei Prozent ab. Der HangSeng-Index in der Sonderzone Hongkong verliert über drei Prozent, in gleicher Größenordnung fallen die Kurse in Australien. "Ein Versorgungsengpass bei Rohstoffen und die Notwendigkeit eines deutlichen Anstiegs der Risikoprämie auf Aktien wegen geopolitischer Risiken könnten jedoch bedeuten, dass die Inflation noch länger hoch bleibt, so dass die Gefahr besteht, dass der Zinserhöhungszyklus steiler ausfallen muss", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor der National Australia Bank.

Ölpreis über 100 Dollar Apropos Inflation: Die Ölpreise haben nach der weiteren Eskalation der Ukraine-Krise kräftig zugelegt und damit die jüngste Rally forciert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar. Zuletzt zog der Brent-Preis um 4,50 Dollar oder 4,65 Prozent auf 101,34 Dollar an. Damit summiert sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf rund 30 Prozent, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt hatte. Ähnlich sieht es beim Öl der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Hier zog der Preis für ein Barrel im frühen Handel um 4,13 Dollar beziehungsweise 4,48 Prozent auf 96,23 Dollar an. Dir außer Kontrolle geratenen Energiepreise gelten als der Haupttreiber für die hohen Inflationsraten in den westlichen Industriestaaten.

Euro unter 1,13 Dollar Die Gemeinschaftswährung fällt am Morgen auf 1,1236 Dollar rund ein halbes Prozent. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs gestern auf 1,1344 Dollar um rund einen Cent höher festgelegt. Traditionell ist der Dollar in Krisenzeiten als "sicherer Hafen" gefragt.

Telekom auf Wachstumskurs DAX-Schwergewicht Deutsche Telekom bleibt auf ihrem Erfolgskurs und hat das Geschäftsjahr 2021 mit großen Zuwächsen abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Morgen in Bonn mitteilte. Weltweit konnte der Konzern nach Abzug von Kündigungen 7,1 Millionen neue Vertragskunden für sich gewinnen, von denen mehr als zwei Drittel in den Vereinigten Staaten hinzukamen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingaufwand (ber Ebitda AL) kletterte um 6,6 Prozent auf 37,3 Milliarden Euro. Beim freien Mittelzufluss (FCF AL) konnte das Management einen Wert von 8,8 Milliarden Euro verzeichnen. Bei beiden Werten erreichte die Deutsche Telekom damit etwas mehr, als sie selbst angepeilt hatte. Auch die Schätzungen der Analysten wurden übertroffen. Für das laufende Jahr will Konzernchef Tim Höttges den freien Mittelzufluss nach Leasingkosten (FCF AL) auf 10 Milliarden Euro hieven.