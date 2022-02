Marktbericht DAX im Minus erwartet Ukraine-Ängste und kein Ende Stand: 22.02.2022 07:45 Uhr

Der DAX wird nach der Eskalation in der Ukraine deutlich schwächer erwartet. Wirtschaftssanktionen werden auf den Weg gebracht. Verluste gibt es auch in Asien.

Am Aktienmarkt drohen nach dem Entsendungsbefehl russischer Truppen in die Ostukraine erneut Verluste. Der Handelstag dürfte damit erneut ganz im Zeichen der dramatischen Entwicklung in der Ukraine stehen.

Als klar wurde, dass es nicht zu einem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin kommen wird, war der DAX bereits gestern nachbörslich in Richtung 14.300 Punkte gefallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Abschlag von 1,57 Prozent auf 14.500 Punkte.

Mit der Ankündigung, russische Truppen in die Separatistengebiete der Ostukraine zu schicken, sind jetzt Fakten geschaffen, die unter anderem schwerwiegende Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland nach sich ziehen werden. Auch der UN-Sicherheitsrat tagt. Wann die Soldaten entsendet werden, ist allerdings noch unklar.

ifo-Index auf der Agenda

Andere Termine rücken dadurch in den Hintergrund. Erwartet wird heute ab 10:00 Uhr der heimische ifo-Index für den Februar. Aus dem Unternehmenssektor legen die beiden DAX-Mitglieder von Fresenius neue Geschäftszahlen vor.

Asien-Börsen unter Druck Die Verschärfung des Ukraine-Konflikts schickt die Märkte in Asien am Dienstag auf Talfahrt. Nach dem Einmarsch in die Ostukraine "sind wir einer militärischen Intervention sehr viel näher, was natürlich die Stimmung an den Märkten deutlich verschlechtern wird", sagte Carlos Casanova, leitender Asien-Ökonom bei UBP. Die kurzfristige Volatilität an den Märkten sei sowohl durch geopolitische Faktoren als auch durch die US-Notenbank "unerbittlich". Die Folgen seien höhere Ölpreise, ein Ausverkauf von Aktien und eine Flucht in sichere Anlagen. Alle großen asiatischen Märkte geben nach. In Tokio verlor der Nikkei 1,7 Prozent, in China geht es 1,4 Prozent bergab.

Dollar gesucht, Gold über 1900 Dollar Auch auf die anderen Assetklassen hat die Lage in der Ukraine ebenfalls große Bedeutung. Wie so oft in Krisenzeiten ist der Dollar gesucht. Für einen Euro müssen nur noch 1,1302 Dollar bezahlt werden. "Da die US-Märkte in den Ferien waren, fielen die Auswirkungen auf die Devisenmärkte bescheiden aus, obwohl der US-Dollar allgemein anstieg und die US-Anleihefutures zulegten, was auf Käufe von Zufluchtsorten hindeutet", erklärte Jeffrey Halley vom Broker OANDA in einem Kommentar zum asiatischen Devisengeschäft. Der Goldpreis handelt auf seinem erhöhten Niveau bei 1911 Dollar.

Besondere Blicke auf das Öl Am Rohstoffmarkt wird nun befürchtet, dass der Ölpreis, der ohnehin auf hohem Niveau steht, weiter anzieht. Russland ist schließlich einer der größten Öl- und Gasexporteure weltweit. Dadurch könnten sich Inflationsängste verstärken, denn es sind vor allem die hohen Energiepreise, die derzeit die Teuerung massiv anschieben. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet am Morgen über 97 Dollar, rund zwei Prozent mehr als gestern. Nur ein Faktor verspricht derzeit eine mögliche Entlastung: Falls den USA und dem Iran in nächster Zeit ein neues Atomabkommen gelingt, könnte das die Ölpreise unter Druck bringen, da der Iran über eine Million Barrel pro Tag zusätzlich auf den Markt werfen könnte.

Schlussspurt bei Fresenius Der Gesundheitskonzern Fresenius hat das vergangene Jahr mit einem überraschend kräftigen Gewinnanstieg abgeschlossen. Der bereinigte Konzerngewinn kletterte im vierten Quartal um fünf Prozent auf 521 Millionen Euro, wie das Unternehmen heute mitteilte. Analysten hatten dagegen einen Rückgang auf im Schnitt rund 489 Millionen Euro erwartet. "Wir haben einen ordentlichen Endspurt hingelegt und unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2021 voll erreicht", sagte Vorstandschef Stephan Sturm. Die Dialysetochter FMC hatte mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, allerdings ging die Patientenübersterblichkeit dadurch im vierten Quartal zurück. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 29 Prozent auf 229 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um sechs Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.