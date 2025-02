marktbericht Nach DAX-Rekordhoch Neue Trump-Zölle lasten auf den Börsen Stand: 10.02.2025 07:44 Uhr

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn zunächst keine großen Sprünge machen. Donald Trumps Ankündigung von neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium könnte der Börsen-Rekordjagd erst einmal Einhalt gebieten.

Angesichts neuer Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump dürfte der DAX verhalten in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde bei 21.797 Zählern und damit unweit des XETRA-Schlusskurses von 21.787 Punkten vom Freitag.

Der DAX hatte zum Wochenschluss im Handelsverlauf eine neue historische Bestmarke aufgestellt - es war bereits das zwölfte Rekordhoch in diesem Jahr. Im Hoch bei 21.945 Punkten fehlte ihm nicht mehr viel zur runden Marke von 22.000 Punkten, die auf die Anleger eine große Anziehungskraft auszuüben scheint.

Experten setzen allerdings das eine oder andere Fragezeichen hinter die jüngste Rekordjagd im DAX. So seien die Sorgen rund um die KI-Konkurrenz aus China sowie die Zollängste der Anleger nur vorübergehend in den Hintergrund gerückt.

Nun aber hat US-Präsident Donald Trump weitere Zölle angekündigt. Auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten soll eine Abgabe von 25 Prozent fällig werden. Zudem würden die USA "gegenseitige Zölle" verhängen: Das bedeutet, dass die USA Importzölle auf Produkte erheben würden, wenn ein anderes Land Zölle auf US-Waren verlangt.

"Diese Zölle könnten ein strategisches Verhandlungsinstrument für Präsident Trump sein oder der Beginn eines langwierigen Handelskriegs", sagte Stephen Dover, Leiter des Franklin Templeton Institute.

An den asiatischen Märkten wägen die Anleger am Morgen die neuen Zollrisiken ab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt im späten Tokioter Handel 0,2 Prozent im Plus; japanische Stahlhersteller fallen um rund ein Prozent. Die Börse in Shanghai gewinnt zur Stunde 0,4 Prozent.

Sachter Rückenwind für die globalen Aktienmärkte kommt dabei von den US-Futures, die sich etwas erholt haben. Der Dow-Future legt um 0,2 Prozent zu, während der Nasdaq-100-Future sogar um 0,6 Prozent steigt.

Der Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 44.303 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 6.025 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 1,4 Prozent auf 19.523 Stellen nach.

Der Euro hat im frühen Devisenhandel nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump nur zeitweilig zum Dollar nachgegeben. Aktuell liegt die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0319 Dollar - ein Plus von 0,1 Prozent.

Gold in Lauerstellung unter Rekordhoch

Die neuerlichen Unsicherheiten machen den "sicheren Hafen" Gold begehrt. Der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls steigt am Morgen um 0,5 Prozent auf 2.881 Dollar. Gold hält sich damit in Nähe seines Rekordhochs, das es in der Vorwoche bei 2.886 Dollar aufgestellt hatte.

Am Rohstoffmarkt zeichnet sich eine Gegenbewegung ab, die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich aktuell um 0,6 Prozent auf 75,12 Dollar je Barrel (159 Liter). Zuletzt hatten die Ölpreise unter Druck gestanden angesichts der Befürchtungen, dass ein eskalierender Handelsstreit das globale Wirtschaftswachstum und damit die Energienachfrage beeinträchtigen könnte.

Nach Trumps Ankündigung von 25-Prozent-Zöllen auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA dürften heute am deutschen Aktienmarkt unter den Einzelwerten vor allem die Papiere der Stahlhersteller Thyssenkrupp und Salzgitter im Fokus stehen.

Amazon sieht nach einem verlorenen Patentprozess kein Risiko, seinen Streamingdienst Prime Video in Deutschland abschalten zu müssen. Es bestehe "absolut keine Gefahr, dass Kunden den Zugang zu Prime Video verlieren", betonte ein Sprecher des Konzerns am Wochenende. Amazon hatte am Freitag vor dem Landgericht Düsseldorf eine Niederlage gegen den Netzwerk-Ausrüster Nokia erlitten.