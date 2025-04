marktbericht DAX grenzt Verluste ein Wilder Ritt an der Börse Stand: 07.04.2025 16:20 Uhr

Nach dem ersten Schock am Morgen kommen am Nachmittag erste Rückkäufe, der DAX macht etwas Boden gut. Trotzdem bleibt die durch die US-Zölle entstandene Lage weiter brandgefährlich.

Ganz zaghaft wagen sich die ersten mutigen Aktienanleger am Nachmittag wieder vor - der DAX grenzt seine Verluste aktuell etwas ein und steht lediglich rund 2,9 Prozent im Minus, nachdem er beim Tagestief bei 18.489 Zählern schon über zehn Prozent verloren hatte. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte erholt sich derzeit von seinen Tiefständen, verliert aber weiterhin noch gut 2,3 Prozent. Allerdings bleibt der Markt extrem volatil, so dass die Zwischenbewegungen nicht in Stein gemeißelt ist.

Denn es droht der dritte tiefrote Handelstag in Folge - die Kursgewinne von bis zu knapp 18 Prozent seit Jahresbeginn sind Geschichte. Zudem rutschte der DAX erstmals seit August unter die für den langfristigen Trend wichtige einfache 200-Tage-Durchschnittslinie.

Die anfängliche Verunsicherung der Anleger nach der Erklärung von US-Präsident Trump zur Zollpolitik am 2. April ist spätestens heute Morgen endgültig in Panik umgeschlagen. Verständlich, denn es steht derzeit so viel auf dem Spiel wie lange nicht - die Zukunft des freien Welthandels ist vor dem Hintergrund der US-Zölle ungewisser denn je. Am Morgen hatten auch die asiatischen Märkte deutlich tiefer geschlossen, in Tokio gab der Nikkei-Leitindex fast sieben Prozent auf 31.475 Punkte nach, ähnlich hoch waren die Verluste in China.

Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie an ihrer drastischen Wirtschaftspolitik mit hohen Extrazöllen auf Importe aus der ganzen Welt festhalten will. Daran ändert auch die von US-Präsident Donald Trump signalisierte Gesprächsbereitschaft mit den betroffenen Ländern nichts.

Bleibt das so und reagieren die wichtigsten Handelspartner EU und China mit Gegenzöllen, wird das nach Ansicht der meisten Experten die Weltkonjunktur abwürgen. Deshalb haben offenkundig auch die Optimisten unter den Anlegern die Hoffnung auf Besserung verloren und wollen ihre Aktien loswerden. "Der Verkaufsdruck hat zum Wochenstart noch einmal massiv zugenommen", sagt der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. "Die Nerven liegen aktuell blank."

Laut Analyst Christian Henke vom Broker IG ist spätestens mit der schnellen Reaktion Chinas auf die neuen US-Zölle "der Startschuss für den nächsten Handelskrieg gefallen". Die chinesischen Zölle für US-Importe sollen am 10. April in Kraft treten. Zur Monatsmitte könnten zudem EU-Zölle für amerikanische Produkte wirksam werden.

In Luxemburg beraten die Handelsminister der EU-Staaten heute über die Frage, mit welcher Strategie US-Präsident Donald Trump zum Einlenken bewegt werden könnte. Die EU hat Trump dabei nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Abschaffung aller Zölle auf Industriegüter auf beiden Seiten vorgeschlagen.

"Wir haben Null-für-Null-Zölle für Industriegüter angeboten", sagte von der Leyen heute in Brüssel. Die Regierung in Washington sei auf dieses Angebot bislang aber nicht eingegangen. Die EU habe die Abschaffung gegenseitiger Zölle "wiederholt" angeboten, etwa im Automobilsektor, sagte von der Leyen. "Aber es gab keine angemessene Reaktion auf dieses Angebot". Sie betonte, die EU sei "immer zu einem guten Geschäft bereit".

Die EU hofft im Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump auf eine Verhandlungslösung. Die EU-Kommission und die Mitgliedsländer bereiten aber auch eine Reihe von Gegenmaßnahmen vor, um auf die US-Zölle zu reagieren. Ab Mitte April sollen nach und nach Gegenzölle in Kraft treten.

Die US-Börsen eröffnen ebenfalls mit deutlichen Verlusten. Der Leitindex Dow Jones verliert rund 3,5 Prozent, der S&P 500 Index und die Technologiebörse Nasdaq starten mit ähnlich hohen Abgaben in die neue Woche. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt der US-Aktienmärkte fort, wen auch mit etwas gebremstem Schaum.

Für etwas Erleichterung an den Börsen sorgt aktuell, dass die Märkte derzeit mit Lockerungen des US-Leitzinses bis zum Jahresende in Höhe von insgesamt etwas mehr als ein Prozentpunkt rechnen, um die Konjunktur zu stützen. Allerdings hatte Notenbankchef Jerome Powell erst am Freitag gesagt, dass die Fed wegen eines durch die Zölle verursachten Inflationsanstiegs in höchster Alarmbereitschaft sei. Dies spricht eher gegen sinkende Zinsen, zumindest in der nahen Zukunft.

Der von Präsident Trump angezettelte Handelskrieg lässt nicht nur die Börsen beben, sondern bringt auch die Notenbank kräftig in die Bredouille. Anders als in den Jahren der Corona-Pandemie, als sie Krisenfeuerwehr spielte, rührt sich die Fed aber diesmal nicht.

Trump hat mit der Politikwende so viel Staub aufgewirbelt, dass ihr die Sicht verdeckt scheint: Stürzt die Wirtschaft ab oder wird die Inflation angeheizt, oder gar beides? Nicht nur die als erratisch empfundene Zollpolitik erschwert eine Antwort. Auch die Folgen der geplanten Steuersenkungen und die Wende in der Migrationspolitik sind unklar.

Der Präsident drängt Powell dabei, die Zinsen schneller zu senken Der Chef der unabhängigen Notenbank droht so in eine Buhmann-Rolle gedrängt zu werden. Diese Rolle komme eher Trump zu, so die Einschätzung von Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: "Die Verunsicherung ist bereits groß, das Wachstum stockt, die Inflation steht im Startblock, die Zinsen sind hoch und das Haushaltsdefizit explodiert." Trump könne dafür nicht auch noch Applaus erwarten, so der Standpunkt des Ökonomen.

Auch am Devisenmarkt ging es zuletzt sehr volatil zu. Aktuell handelt der Euro bei 1,0942 Dollar auf erhöhtem Niveau vom Wochenende. Der Euro konnte damit an die zeitweise kräftigen Kursgewinne der Vorwoche anknüpfen.

In der vergangenen Woche hatte die Gemeinschaftswährung von einer Schwäche des Dollar profitiert, der als Folge der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung deutlich unter Druck geraten war. Zeitweise war der Eurokurs bis auf knapp 1,1146 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr.

Vor dem Hintergrund der Zoll-Turbulenzen mit starken Kurseinbrüchen an den internationalen Aktienbörsen rückten Konjunkturdaten am Devisenmarkt in den Hintergrund. Ein unerwartet starke Rückgang der deutschen Industrieproduktion im Februar konnte den Euro nicht belasten.