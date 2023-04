Marktbericht Nach neuem Jahreshoch Wohlverdiente Atempause im DAX Stand: 17.04.2023 07:45 Uhr

Nach dem neuen Jahreshoch im DAX drücken Anleger zum Start in die neue Börsenwoche erst einmal auf die Pause-Taste. Doch die Chancen für weitere Kursgewinne stehen gut.

Zum Start in die neue Börsenwoche dürfte der DAX keine allzu großen Sprünge machen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde kaum verändert bei 15.811 Punkten. Am Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer im Handelsverlauf noch bei 15.841 Zählern ein neues Jahreshoch markiert.

Es fehlt nicht mehr viel zum Allzeithoch im DAX Experten räumen dem DAX gute Chancen für weitere Kursgewinne ein. Aus technischer Perspektive ist der Aufwärtstrend intakt; zu seiner bisherigen Bestmarke von 16.290 Punkten aus dem November 2021 fehlen dem deutschen Leitindex nur noch wenige Prozent. Das alte Rekordhoch dürfte auf viele Anleger nun eine starke Anziehungskraft ausüben. US-Geldpolitik im Fokus der Anleger Zugleich schauen die Investoren weiterhin mit Argusaugen auf die Geldpolitik der großen Notenbanken und insbesondere den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Anfang Mai. Erst am Freitag hatte Christopher Waller, Direktor bei der US-Notenbank Fed, weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Da sich die finanziellen Bedingungen nicht wesentlich verschärft haben, der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist und die Inflation weit über dem Zielwert liegt, muss die Geldpolitik weiter gestrafft werden", sagte Waller. An den Finanzmärkten war zuletzt die Erwartung gewachsen, dass die US-Notenbank den Leitzins nur noch im Mai noch einmal um 0,25 Prozent erhöhen und dann eine Pause einlegen wird.

Experten setzen Hoffnungen in Berichtssaison Von der gerade anlaufenden Berichtssaison für das erste Quartal erwarten die Anlagestrategen der Deutschen Bank positive Überraschungen. Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sind ebenfalls zuversichtlich. Erste Eckdaten seien gut ausgefallen und die Messlatte aus dem Vorjahr sei insbesondere in den Vereinigten Staaten niedrig - "dies könnte die Märkte im saisonal üblicherweise freundlichen April noch eine Weile stützen". Mehrere große US-Banken hatten vor dem Wochenende bereits mit erfreulichen Nachrichten für die Anleger aufgewartet: JPMorgan etwa schraubte das Gewinnziel für das laufende Jahr nach oben.

Dow und Nasdaq unter Druck Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den US-Börsen. Schwache Einzelhandelsumsätze in den USA hatten die Wall Street trotz starker Bilanzen der US-Großbanken am Freitag ins Minus gedrückt. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 33.886 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls 0,4 Prozent auf 12.123 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 4138 Punkte ein. Die Einnahmen der US-Einzelhändler sanken im März um 1,0 Prozent zum Vormonat. "Diese Zahlen deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft tatsächlich so weit verlangsamen könnte, dass wir uns eher um eine Rezession als um eine Inflation sorgen müssen", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Asien-Börsen kaum verändert Die Börsen in Asien zeigen sich am Morgen kaum verändert, viele Anleger warten offenbar gespannt auf die für morgen angekündigten Wirtschaftszahlen aus China. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio quasi unverändert bei 28.502 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen tritt ebenfalls auf der Stelle.

Urteil für Airbus und Air France zu Todesflug Rio-Paris erwartet Knapp 14 Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine zwischen Rio de Janeiro und Paris wird im Prozess um den Unglücksflug gegen die Airline und den Hersteller Airbus ein Urteil erwartet. Um 13:30 Uhr entscheidet ein Pariser Gericht, ob die Konzerne eine Mitschuld an dem Absturz mit 228 Toten tragen.

Straffes Trainings-Programm für A380-Crews der Lufthansa Die Crews der Lufthansa müssen vor dem Linien-Neustart des Airbus A380 noch ein umfassendes Trainingsprogramm absolvieren. Dazu werden in den kommenden Wochen neben Leipzig-Halle noch weitere Flughäfen in Deutschland für Start- und Landemanöver mit dem größten Passagierflugzeug der Welt angeflogen.

Erneuter Cyberangriff auf Rheinmetall Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall ist am Freitag erneut Ziel eines Cyberangriffs gewesen. "Wir haben Ermittlungen aufgenommen", sagte Staatsanwalt Christoph Hebbecker. Rheinmetall-Sprecher Oliver Hoffmann bestätigte am Abend einen Angriff auf das zivile Geschäft des Konzerns.

Prozess gegen Ex-Steinhoff-Manager beginnt Im milliardenschweren Bilanzskandal bei dem internationalen Möbelkonzern Steinhoff müssen sich der frühere Konzernchef Markus Jooste (62) und ein Treuhänder ab morgen in Oldenburg vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.

Merck & Co will Biotechfirma für elf Milliarden Dollar kaufen Der US-Pharmakonzern Merck & Co will die Biotechfirma Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden US-Dollar kaufen. Das ist ein Aufschlag auf den Schlusskurs von Freitag von 75 Prozent. Mit dem Kauf will Merck sein Geschäft mit Immunkrankheiten stärken, während sich sein bestes Krebsmedikament einem Patentstreit ausgesetzt sieht.