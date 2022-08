Aktuell sieht es danach aus, als würde der DAX kaum bewegt in den letzten Handelstag der Woche starten. Fachleute sind mittlerweile skeptisch bezüglich des aktuellen Kurspotenzials.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 13.675 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf legte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent zu. Gestern hatte sich der DAX mit minus 0,05 Prozent auf 13.694,51 Punkte relativ stabil gezeigt und die Kursgewinne vom Mittwoch verteidigt.

Die Experten der Credit Suisse sind nach der kräftigen Erholung der Aktienmärkte in den vergangenen Wochen inzwischen skeptisch, ob sich das Niveau halten lässt. Sie revidierten daher ihre taktische Empfehlung, Aktien in den Portfolios als Anlageklasse überzugewichten, und raten nur noch zu einer neutralen Positionierung.

Der DAX sei erneut daran gescheitert, die entscheidenden Widerstände im Bereich von 13.723 bis 13.824 zu überwinden, schreiben die Fachleute der Helaba. "Da fundmentale Impulse heute nicht zu erwarten sind und erste Indikationen auf eine leicht schwächere Eröffnung schließen lassen, dürfte sich die Konsolidierung unterhalb des genannten Bereichs zunächst fortsetzen“, lautet ihre Einschätzung.

Noch immer sind Inflation und Zinspolitik der Fed das Thema: Anleger rätselten, wie stark die US-Notenbank Fed auf der nächsten Sitzung im September die Zinsen erhöhen dürfte. "Die Abschwächung des Verbraucherpreisindex in den USA hat die Befürchtungen vor zu aggressiven Maßnahmen der US-Notenbank zwar verringert, bedeutet allerdings für die Geldpolitik keine entscheidende Wende, denn die hauptsächlichen Faktoren für die Inflation, wie Energie- und Rohstoffpreise, bleiben hoch", sagte Paolo Zanghieri von Generali Investments.

Nikkei holt auf

Die Börse in Tokio hat sich bei der Wiedereröffnung nach einem Feiertag heute zunächst stärker gezeigt. Der Nikkei lag im Verlauf 2,5 Prozent höher bei 28.507 Punkten und holte damit Kursgewinne der internationalen Aktienmärkte nach den Inflationsdaten aus den USA nach. Der Topix stieg um 1,8 Prozent und lag bei 1969 Punkten. Ansonsten hielten sich die Anleger in Asien wegen der Unsicherheiten über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank zurück. "Die Fed wird das tun was sie gesagt hat - alles Nötige zur Bekämpfung der Inflation", sagte Carlos Casanova von der Privatbank UBP.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.