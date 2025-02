marktbericht Kursgewinne erwartet DAX könnte Rekordjagd fortsetzen Stand: 13.02.2025 07:55 Uhr

Die Aussicht auf Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine könnte den DAX weiter nach oben treiben. Weniger gut dürften den Anlegern dagegen die US-Geldpolitik gefallen.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Handelsstart ein Prozent höher auf 22.367 Punkte. Hintergrund ist die Möglichkeit eines Friedens in der Ukraine. US-Präsident Trump hat mit Kremlchef Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen vereinbart.

Gestern war der deutsche Leitindex dank starker Konzernbilanzen zeitweise um 0,7 Prozent auf bis zu 22.193 Punkte gestiegen und erzielte damit ein frisches Allzeithoch. Mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.148 Punkte war er aus dem Handel gegangen.

"Hoffnungen auf ein Ende des Krieges machen die Runde und sorgen für Unterstützung“, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Aber die Zoll- und Handelsrisiken würden die Gemüter nicht zur Ruhe kommen lassen, heißt es weiter.

Unterdessen haben die Hoffnungen auf eine lockere Geldpolitik in den USA einen Dämpfer erhalten. Die US-Verbraucherpreise legten im Januar um 3,0 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit schneller als im Dezember mit 2,9 Prozent.

Die Marktteilnehmer wetten deshalb verstärkt darauf, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze länger hochhalten wird. "Die Fed wird nun genügend Gründe haben, die Zinsen in der Schwebe zu halten und sie wird in der Lage sein, zu sehen, welche Regierungsmaßnahmen in Kraft treten und welche Auswirkungen sie haben werden", sagte Tom Nakamura, Währungsstratege und Co-Leiter des Bereichs Fixed Income bei AGF Investments.

Die Wall Street hatte gestern ihre anfänglichen Verluste nach dem US-Inflationsbericht etwas eingegrenzt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 44.368 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 6.051 Zähler, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 19.649 Stellen.

Die Anleger an den asiatischen Börsen sind in Erwartung der angekündigten Gegenzölle in den USA zwar verunsichert, aber der Fall des Yen hat die Stimmung wieder etwas aufgehellt. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 39.485 Punkte zu, der breiter gefasste Topix notierte 1,2 Prozent höher bei 2.764 Zählern. "Letzten Monat wurden die japanischen Aktien von der Sorge über die Stärke des Yen nach unten gezogen. Diese Sorgen haben sich jedoch vorerst gelegt, da der Yen gegenüber dem Dollar gefallen ist", sagte Fumio Matsumoto, Chefstratege bei Okasan Securities.

Chinesische Aktien tendierten unverändert, während der Hang Seng Index in Hongkong seinen Aufwärtstrend fortsetzte und mit einem Plus von einem Prozent ein neues Viermonatshoch erreichte. Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.342 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 3.914 Punkte.

Die Commerzbank will sich im Abwehrkampf gegen die italienische UniCredit mit dem Abbau Tausender Jobs Luft verschaffen. Etwa 3.900 Vollzeitstellen werden bis Ende 2027 abgebaut, 3.300 davon in Deutschland, wie der DAX-Konzern mitteilte. Außerdem soll der Gewinn wachsen: Nach knapp 2,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr solle der Überschuss bis 2028 auf 4,2 Milliarden Euro steigen. Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn jedoch auf 2,4 Milliarden Euro sinken, weil der Stellenabbau zunächst Geld kostet. Den Anteilseignern stellt Vorstandschefin Bettina Orlopp derweil hohe Gewinnausschüttungen in Aussicht.

Für Rüstungswerte könnte die Aussicht auf ein Kriegsende in der Ukraine eine schlechte Nachricht sein. Die Aktien von Rheinmetall fielen gestern im späten Handel bei Tradegate um bis zu sechs Prozent nach unten auf 684 Euro - das tiefste Niveau seit einem Monat. Seit Beginn des Kriegs Russland gegen die Ukraine im Februar 2022 hatten sie sich im Zuge der "Zeitenwende" in der europäischen Verteidigungspolitik bis zuletzt gut verachtfacht.

Der Technologiekonzern Siemens hat dank des Verkaufs seiner Tochter Innomotics zum Jahresauftakt deutlich mehr verdient. Nach Steuern stieg das Ergebnis in den drei Monaten bis Ende Dezember auf 3,9 Milliarden Euro. Durch den Verkauf flossen Siemens dabei 3,1 Milliarden Euro zu. Im Vorjahr betrug der Gewinn noch knapp 2,6 Milliarden Euro. Operativ verzeichnete Siemens wegen der anhaltenden Schwäche im Automationsgeschäft jedoch einen Rückgang.

Steigende Kosten für Rohstoffe und Marketing sowie ein schrumpfender Umsatz haben dem Nahrungsmittelriesen Nestlé 2024 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat 10,9 Milliarden Franken, ein Minus von 2,9 Prozent. Weil die Verbraucher nicht mehr in gleichem Ausmaß bereit waren, Preiserhöhungen zu schlucken, ging das Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 2,2 (Vorjahr 7,2) Prozent zurück.

Der anhaltende Boom Künstlicher Intelligenz (KI) beschert Cisco erneut ein überraschend starkes Quartalsergebnis. Die Umsätze stiegen im abgelaufenen Quartal um neun Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag mit 0,94 Dollar je Aktie über den Erwartungen. Für das gesamte Geschäftsjahr peilt Cisco nun Erlöse von 56 bis 56,5 statt 55,3 bis 56,3 Milliarden Dollar an. Die Quartalsdividende wird um drei Prozent auf 0,41 Dollar je Aktie angehoben.