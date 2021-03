14.000 Punkte im Visier Es geht wieder aufwärts

Ein neuer Impfstoff und rückläufige Anleihezinsen haben den Aktienmärkten am Morgen neuen Schwung verliehen. Der DAX nähert sich wieder der Marke von 14.000 Punkten.

Nach den Turbulenzen der vergangenen Woche haben die Aktienanleger am Morgen wieder kräftig zugegriffen. Der DAX legte zu Beginn des elektronischen Handels 1,2 Prozent zu und kletterte auf 13.957 Zähler. Im weiteren Verlauf weitete er seine Gewinne sogar noch aus und näherte sich bei 13.996 Punkten wieder der magischen Marke von 14.000.

Geschürt wird die Zuversicht von beruhigenden Nachrichten aus dem Anleihemarkt. Dort ist die Rendite für zehnjährigen US-Papiere auf 1,4066 Prozent gesunken und damit unter die wichtige Marke von 1,5 Prozent gerutscht, die in der vergangenen Woche für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatte. Denn steigende Anleiherenditen sorgen in der Regel für fallende Aktienkurse.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte am Freitag eine weitere Stützung der Wirtschaft signalisiert, falls dies durch einen starken Anstieg der Anleiherenditen notwendig werden würde. Eine in dieser Deutlichkeit klare Ansage, dass der Anstieg der Anleihezinsen nicht im Interesse der Notenbanken ist und notfalls ausgebremst werde. Die Folge ist eine Beruhigung der Lage auf den Anleihemärkten - und wieder steigende Aktienkurse.

Unsicherheit hält an

Ob die Inflationssorgen, die mit den steigenden Anleihezinsen einher gehen, berechtigt sind, wird sich am Nachmittag zeigen. Dann veröffentlicht das Statistische Bundesamt vorläufige Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Februar. Zu Jahresbeginn war die Inflation in Deutschland merklich angezogen, nachdem die Mehrwertsteuer wieder angehoben und eine neue CO2-Steuer die Kraftstoffpreise verteuert hatte.

Positive Stimmung herrschte am Morgen auch an der Börse in Tokio, nachdem der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson in den USA zugelassen wurde. Die Auslieferung soll ab dem morgigen Dienstag erfolgen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,4 Prozent höher bei 29.663 Punkten.

Schlechtere Stimmung in chinesischer Wirtschaft

Derweil hat sich die Stimmung in Chinas Wirtschaft wegen neuer Corona-Beschränkungen, den Feiertagen zum Neujahrsfest und steigenden Rohstoffpreisen eingetrübt. Im Februar sanken sowohl der staatliche Einkaufsmanagerindex als auch der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" auf den tiefsten Stand seit Mai vergangenen Jahres. Beide Indikatoren fielen zudem schwächer aus, als Experten es erwartet hatten.

Euro etwas schwächer

Befeuert werden die Aktienkurse auch von einem sich abschwächenden Euro. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2065 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,2121 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen Konjunkturzahlen aus der Industrie auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlicht das Forschungsunternehmen Markit seine Unternehmensumfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe. In den USA gibt das Institut ISM seinen entsprechenden Indikator bekannt. Aus den Reihen der EZB äußern sich Präsidentin Christine Lagarde und Vizechef Luis de Guindos.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Morgen mit deutlichen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,53 Dollar, gut ein Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 62,58 Dollar. Angetrieben wurden die Erdölpreise durch die gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. Hinzu kam der etwas schwächere Dollar. Zurzeit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr.

Warren Buffett kauft eigene Aktien zurück

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im Corona-Jahr 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt gab das Konglomerat 24,7 Milliarden Dollar für diese Art der Kurspflege aus, wie aus Berkshire Hathaways Jahresbericht hervorging. Im vierten Quartal steckte die Holding des 90-jährigen Starinvestors 9,0 Milliarden Dollar in eigene Anteilscheine, das entsprach fast exakt dem Rekordvolumen aus dem vorherigen Vierteljahr. Den Nettogewinn konnte Berkshire Hathaway zum Jahresende kräftig steigern.

Impfstoff von Johnson & Johnson in USA zugelassen

Mit dem Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson kann in den USA künftig ein drittes Corona-Vakzin eingesetzt werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Samstag eine Notfallzulassung für das Präparat. Es entfaltet seine volle Wirkung schon nach Verabreichung einer Dosis und muss - anders als die übrigen genutzten Impfstoffe - nicht zweimal gespritzt werden. US-Präsident Joe Biden sprach von "begeisternden Nachrichten für alle Amerikaner und einer ermutigenden Entwicklung in unserem Bemühen, die Krise zu beenden".

Global Fashion Group übertrifft Erwartungen

Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) will auch im laufenden Jahr kräftig zulegen. So soll der Nettowarenwert (NMV) um ein Viertel auf 2,5 Milliarden Euro steigen. Der Umsatz wird zehn Prozent höher erwartet bei gut 1,5 Milliarden Euro, das Ergebnis dürfte moderat zulegen. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen mit Fokus auf Schwellenländer den Nettowarenwert um gut zehn Prozent auf zwei fast Milliarden Euro steigern, der Umsatz wuchs um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro.