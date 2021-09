Marktbericht Schwache Wall Street DAX trotzt schwachen Vorgaben

Einen Rückschlag an der Wall Street dürfte der deutsche Börsenindex am Morgen zunächst gut verdauen. Doch der Weg nach oben scheint weiterhin versperrt. Auch aus China kommen schlechte Nachrichten.

Nach vorbörslichen Signal dürfte der DAX bei rund 15.730 Punkten in den Handel starten. Das wäre fast exakt auf dem gestrigen Schlussstand. Weiter aufwärts dürfte es angesichts mehrerer Belastungsfaktoren erst einmal nicht gehen.

Die Börsen in New York haben am Abend klar im Minus geschlossen. An der Wall Street macht sich die Furcht vor höheren Unternehmenssteuern breit, die die US-Regierung in Aussicht gestellt hat. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer bei 34.577 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 15.037 Punkte nach. Die Körperschaftssteuer für Firmen könnte in den USA auf 26,5 Prozent von 21 Prozent angehoben werden. Im frühen Handel hatte noch die Hoffnung auf eine weiter lockere Geldpolitik in den USA an der Wall Street für Kauflaune gesorgt. Die Verbraucherpreise in der weltweit führenden Volkswirtschaft stiegen im August so langsam wie seit einem halben Jahr nicht mehr.

Auch die Lage in Chinas Wirtschaft bereitet Investoren derzeit Sorgen. In dem Land steigen die Corona-Infektionszahlen weiter. Zudem wurden schwache Konjunkturdaten am Morgen gemeldet. Der Einzelhandelsumsatz wuchs im August im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 2,5 Prozent und damit so gering wie seit einem Jahr nicht mehr, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Im Juli war der Umsatz im Einzelhandel im Jahresvergleich noch um 8,5 Prozent geklettert. Ähnlich sieht es bei der Industrieproduktion aus. Diese legte im August im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent zu, nachdem sie im Juli noch um 6,4 Prozent geklettert war.

In Asien fallen an den Aktienmärkten entsprechend die Kurse. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent tiefer bei 30.510 Punkten. Die Börse in Shanghai tendiert 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,7 Prozent.

Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen knapp über der Marke von 1,18 Dollar. Derzeit notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1805 Dollar. Ölpreise haben sich weiter erholt. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert bei 73,70 Dollar und damit rund ein halbes Prozent über dem gestrigen Stand. Die Feinunze Gold kostet kaum verändert 1804 Dollar.

Aktien von Apple verloren am Abend ähnlich stark wie der Dow-Jones-Index. Apple hatte am Abend deutschter Zeit neue Produkte präsentierte. Das Unternehmen setzt mit seinem neuen iPhone auf Geschwindigkeit und Vernetzung. Die nächste Smartphone-Generation - das iPhone 13 - sei durch den neuen A15 Bionic genannten Chip "superschnell und energieeffizient", so der US-Konzern. Zugleich könnten die 13er Modelle aufgrund von mehr 5G-Bändern die 5G-Technologie leichter nutzen. Mit der Pro-Version und ihren neuen Kameras schielt Apple auf die Kinoindustrie und verspricht, auch unerfahrenen Filmemachern gelängen kinoreife Aufnahmen.

Nach einem starken Cloud-Geschäft im abgelaufenen Quartal will Microsoft mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten und Aktien in zweistelliger Milliardenhöhe zurückkaufen. Der Vorstand des US-Softwarekonzerns hat ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 60 Milliarden Dollar genehmigt und gleichzeitig die vierteljährliche Dividende um elf Prozent angehoben. Das entspricht einer Erhöhung von sechs Cent auf 0,62 Dollar pro Aktie gegenüber der Ausschüttung des vorherigen Quartals.

Der Chemikalienhändler Brenntag, der in der kommenden Woche in den DAX aufsteigt, erhöht wegen einer anhaltend robusten Geschäftsentwicklung erneut seine Prognose für das laufende Jahr. So dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) 2021 zwischen 1,26 Milliarden und 1,32 Milliarden Euro liegen. Zuvor war das Management von 1,16 bis 1,26 Milliarden Euro ausgegangen. Brenntag geht davon aus, dass sich das derzeit "außergewöhnliche Marktumfeld" mindestens bis zum Jahresende halten wird. Zum besseren Ergebnis sollen Effizienzsteigerungen sowie Akquisitionen beitragen, aber auch Wachstum aus eigener Kraft. Brenntag hatte erst Mitte Juni seine Erwartungen erhöht.

Der Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikhersteller legt heute den Grundstein für sein neues Produktionswerk in Leipzig-Seehausen. Für das neue Werk sind 220 Millionen Euro eingeplant. 200 Arbeitsplätze sollen anfänglich entstehen. Zusätzlich will der Kosmetikhersteller am Standort ein europaweites Verteilzentrum bauen, das 400 weitere Arbeitsplätze schaffen soll, wie das Unternehmen im Juni bekannt gab. Das sei die "weltweit größte Investition des Unternehmens an einem Standort". Beiersdorf hatte Anfang 2020 beschlossen, in Leipzig-Seehausen ein neues Florena-Werk zu errichten, das Ende 2022 in Betrieb gehen soll.