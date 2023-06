marktbericht Vor dem US-Arbeitsmarktbericht DAX nähert sich 16.000 Punkten Stand: 02.06.2023 07:42 Uhr

Auch zum Wochenschluss dürfte der DAX seinen Erholungskurs fortsetzen. Erfreulich für die Anleger ist, dass eine Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung endgültig abgewendet wurde.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsstart rund 0,5 Prozent fester auf 15.927 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent auf 15.853,66 Zähler zugelegt. Die Anleger honorierten gute Konjunkturdaten aus China. Hilfreich war zudem, dass das US-Repräsentantenhaus den Deal im US-Schuldenstreit gebilligt hat. In der vergangenen Nacht stimmte schließlich auch der Senat zu.

Im Blickpunkt wird heute unter anderem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht stehen, weil sich die Anleger davon Hinweise erhoffen, wie es mit der Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve weitergeht. Von Reuters befragte Experten erwarten einen soliden Stellenaufbau von 190.000, der allerdings nicht mehr annähernd an die im April erreichte Zahl von 253.000 heranreichen würde.

"Sollten die heutigen Daten zum Arbeitsmarkt robust ausfallen, könnten sich die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung verfestigen", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Zuletzt hatten die Märkte eine Zinserhöhung im Juni allerdings für zunehmend unwahrscheinlicher gehalten: "Die vom Markt veranschlagte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der Sitzung am 14. Juni ist auf etwa 35 Prozent gefallen, während sie zu Beginn der Woche noch bei fast 60 Prozent gelegen hatte", stellt Konstantin Oldenburger, Marktbeobachter bei CMC Markets, fest.

Die Fortschritte im US-Schuldenstreit und die Erwartung zunächst nicht weiter steigender Zinsen hatten auch die US-Börsen gestern angetrieben. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 33.061 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein Prozent auf 4221 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,3 Prozent auf 13.100 Stellen.

Die asiatischen Aktien haben heute ebenfalls zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 31.391 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 2173 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Kurz vor der erwarteten Vorstellung einer Datenbrille von Apple stellte Meta-Chef Mark Zuckerberg für den Herbst ein neues Modell seiner Quest-Brillen in Aussicht. Er hob dabei hervor, dass das Headset im Blickfeld der Nutzer digitale Objekte und reale Umgebungen zusammenführe.

Das soll Medienberichten zufolge auch eine zentrale Funktion der Apple-Brille sein. Den Medienberichten zufolge könnte der Preis des Apple-Geräts 3000 US-Dollar erreichen. Zuckerberg kündigte für die Quest 3 einen Preis von rund 500 Dollar an.