DAX nahe 14.000 Die Bullen übernehmen das Zepter

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche über 200 Punkte verloren hat, greifen die Anleger heute wieder zu. Die Marke von 14.000 Punkten bleibt dennoch unerreicht.

Von seinem Rekordhoch bei 14.169 Punkten ist der DAX zwar noch ein Stück entfernt, doch haben die Anleger am Morgen die depressive Phase der vergangenen Woche hinter sich gelassen. Bis auf 13.996 Zähler schoben sie den DAX am Morgen an. Doch dann verließ sie der Mut und die Gewinne beginnen wieder zu bröckeln. Mit einem Plus von zuletzt noch einem Prozent auf 13.935 Punkte schafft es der DAX aber wieder ein positives Signal zu setzen, nachdem er in der Vorwoche noch um 1,5 Prozent gesunken war.

Für Zuversicht sorgten die etwas gesunkenen Renditen am Anleihemarkt. Für zehnjährige US-Papiere gibt es wieder etwas weniger als 1,5 Prozent, nachdem diese Marke in der vergangenen Woche überschritten wurde und Turbulenzen an den Aktienmärkten ausgelöst hatte.

Es bedurfte erst einer Stellungnahme seitens der Europäischen Zentralbank (EZB), um die Sorgen um den Anstieg der Anleihezinsen einzudämmen. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte in ungewohnter Deutlichkeit gesagt, dass die Notenbank einschreiten werde, falls die Lage an an den Anleihemärkten die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen sollte.

Gute Stimmung in der deutschen Industrie

Ob die Inflationssorgen, wie an den Anleihemärkten befürchtet, berechtigt sind, wird sich um 14:00 Uhr zeigen. Dann veröffentlicht das Statistische Bundesamt vorläufige Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Februar. Zu Jahresbeginn war die Inflation in Deutschland merklich angezogen, nachdem die Mehrwertsteuer wieder angehoben und eine neue CO2-Steuer die Kraftstoffpreise verteuert hatte.

Gute Nachrichten kommen derweil aus der deutschen Industrie. Dort ist es im Februar trotz gestörter Lieferketten so gut gelaufen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex kletterte inmitten der zweiten Corona-Welle um 3,6 auf 60,7 Punkte, wie das Institut IHS Markit heute zu seiner Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Das Barometer hielt sich damit weit über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Dagegen hat sich die Stimmung in Chinas Wirtschaft eingetrübt. Im Februar sanken sowohl der staatliche Einkaufsmanagerindex als auch der des Wirtschaftsmagazins "Caixin" auf den tiefsten Stand seit Mai vergangenen Jahres.

Euro etwas schwächer

Befeuert werden die Aktienkurse auch von einem sich abschwächenden Euro. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2050 Dollar und damit einen halben Cent weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,2121 Dollar festgesetzt.

Öl noch etwas teurer

Die Ölpreise sind heute mit deutlichen Aufschlägen in die Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 65,53 Dollar, gut ein Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 62,58 Dollar. Angetrieben wurden die Erdölpreise durch die gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. Hinzu kam der etwas schwächere Dollar. Zurzeit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr.

Warren Buffett kauft eigene Aktien zurück

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im Corona-Jahr 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt gab das Konglomerat 24,7 Milliarden Dollar für diese Art der Kurspflege aus, wie aus Berkshire Hathaways Jahresbericht hervorging. Im vierten Quartal steckte die Holding des 90-jährigen Starinvestors 9,0 Milliarden Dollar in eigene Anteilscheine, das entsprach fast exakt dem Rekordvolumen aus dem vorherigen Vierteljahr. Den Nettogewinn konnte Berkshire Hathaway zum Jahresende kräftig steigern.

Impfstoff von Johnson & Johnson in USA zugelassen

Mit dem Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson kann in den USA künftig ein drittes Corona-Vakzin eingesetzt werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Samstag eine Notfallzulassung für das Präparat. Es entfaltet seine volle Wirkung schon nach Verabreichung einer Dosis und muss - anders als die übrigen genutzten Impfstoffe - nicht zweimal gespritzt werden. US-Präsident Joe Biden sprach von "begeisternden Nachrichten für alle Amerikaner und einer ermutigenden Entwicklung in unserem Bemühen, die Krise zu beenden".

Global Fashion Group begeistert die Anleger

Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) will auch im laufenden Jahr kräftig zulegen. So soll der Nettowarenwert (NMV) um ein Viertel auf 2,5 Milliarden Euro steigen. Der Umsatz wird zehn Prozent höher erwartet bei gut 1,5 Milliarden Euro, das Ergebnis dürfte moderat zulegen. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen mit Fokus auf Schwellenländer den Nettowarenwert um gut zehn Prozent auf zwei fast Milliarden Euro steigern, der Umsatz wuchs um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro.

Finanzdienstleister Hypoport enttäuscht

Der Finanzdienstleister Hypoport hat die Erwartungen der Anleger im Corona-Jahr trotz deutlicher Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis enttäuscht. Der Umsatz blieb vorläufigen Berechnungen zufolge trotz eines Anstiegs um 15 Prozent auf 387 Millionen Euro auch hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. In Aussicht gestellt hatte das Management 400 bis 440 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) nahm um zehn Prozent auf rund 36 Millionen Euro zu und lag damit eher am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 35 bis 40 Millionen Euro. Der Aktienkurs des im SDAX notierten Unternehmens gab deutlich nach.