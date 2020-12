Der deutsche Leitindex dürfte am letzten Handelstag des Jahres zunächst keine großen Sprünge machen. Denn auch an der Wall Street legten die Börsen nach einem Rekordlauf erst einmal eine Pause ein.

Andreas Braun, tagessschau.de

Bereits um 14 Uhr werden heute die Jahresschlussstände ermittelt. Der DAX dürfte nach vorbörslichen Indikationen bei rund 13.750 Punkten in den Handel starten. Das gestern erreichte Allzeithoch bei 13.903 Punkten bleibt aber in Reichweite.

US-Börsen leicht im Minus

Die Vorgaben aus den USA sind mittelprächtig. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,2 Prozent tiefer bei 30.335 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 12.850 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3727 Punkte ein. Alle drei Marktbarometer hatten im frühen Handel neue Bestmarken erreicht.

Die Aussicht auf staatliche und geldpolitische Hilfen zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie hatte die Börsen ebenso angetrieben wie die Zustimmung des US-Repräsentantenhauses für die von Präsident Donald Trump geforderte Erhöhung der Einmalzahlungen für Arbeitslose. Es sei aber unwahrscheinlich, dass der republikanisch dominierte Senat der Aufstockung zustimmen werde, hieß es von Experten.

Asienbörsen legen Pause ein

Auch in Asien treten die Indizes am Morgen auf der Stelle. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf des letzten Handelstages in diesem Jahr 0,6 Prozent tiefer bei 27.412 Punkten, nachdem er am Dienstag ein 30-Jahres Hoch erreicht hatte. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus.

Euro stark zum Jahresende

Am Devisenmarkt hält sich der Euro auch zum Jahresschluss robust gegenüber dem Dollar. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,2289 Dollar. Am Ölmarkt haben sich die Rohstoffpreise leicht verteuert. Ein Fass der US-Sorte WTI kostet am Morgen mit 48,23 Dollar knapp ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Leicht im Plus auch der Goldpreis, der derzeit bei 1882 Dollar je Feinunze notiert.

VW schließt Vergleiche

Die Schadenersatz-Zahlungen des VW-Konzerns an rund 55.000 einzelne Dieselkläger sind zum Jahreswechsel in knapp der Hälfte aller Fälle abgewickelt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Unternehmen erfuhr, wurden in den separaten Verfahren außerhalb des großen Mustervergleichs inzwischen "insgesamt über 25.000" Vereinbarungen geschlossen. In diesen Fällen sei die Auszahlung schon beendet oder laufe derzeit. Noch nicht abschließend beigelegt sind damit etwa 30.000 Klagen - allerdings gebe es dabei bereits gut 15.000 Vergleichsangebote, die den Kunden nun vorlägen.

Bayer kooperiert in Kanada

Der australische Medizindiagnostik-Konzern Universal Biosensors will mit Hilfe des deutschen Pharma- und Agrarchemieunternehmens Bayer die Labordienstleistungen seiner kanadischen Tochtergesellschaft Hemostasis Reference Laboratory (HRL) ausbauen. Bayer stelle über einen vereinbarten Zeitraum bestimmte Laborleistungen für die Analyse biologischer Proben. HRL rechne mit einem zusätzlichen Umsatz von umgerechnet rund 827 Millionen Euro. Weitere Einzelheiten zum Vertrag wurden zunächst nicht bekannt.

Uniper hält an Datteln noch lange fest

Der Energiekonzern will bis 2038 am umstrittenen Steinkohlekraftwerk Datteln festhalten. "Datteln wird das letzte Kohlekraftwerk sein, das in Deutschland vom Netz geht. Wir wollen Datteln bis 2038 laufen lassen", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck der "Rheinischen Post". Finanziell seien die nun gestarteten Auktionen zum Ausstieg aus der Steinkohle "nicht sehr attraktiv", sagte Schierenbeck. "Aber wir bleiben bei unserem Kurs: Bis 2025 gehen alle deutschen Uniper-Kohlekraftwerke bis auf Datteln 4 vom Netz." Schierenbeck erwartet zudem nach den jüngsten Fortschritten den raschen Fertigbau der Pipeline Nord Stream 2. "Es fehlen nur noch rund 150 Kilometer. Ich gehe davon aus, dass Nord Stream die Pipeline nun zu Ende baut", sagte Schierenbeck.

Boeing fliegt mit der 737 Max in den USA

Fast zwei Jahre nach dem Flugverbot für die Boeing 737 Max ist der Flugzeugtyp in den USA wieder mit Passagieren regulär unterwegs. Die Fluggesellschaft American Airlines setzte eine 737 Max erstmals am Dienstag auf der Strecke von Miami nach New York ein. Bis zum kommenden Montag seien zunächst täglich Flüge auf dieser Strecke mit der Boeing 737 Max geplant, danach sollten nach und nach weitere Flüge mit der Maschine dem Flugplan hinzugefügt werden. Die Maschinen dieses Flugzeugtyps waren im März 2019 nach zwei Abstürzen mit 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden.