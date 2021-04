Mangelnde Impulse Mit Vorsicht in die neue Woche

Während der Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union tobt, bleibt die Börse gelassen. Dennoch dürfte der DAX zu Handelsbeginn mit leichten Verlusten in die neue Woche starten.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Wochenbeginn ruhig zugehen. Ersten Indikationen zufolge dürfte der Leitindex DAX mit leichten Verlusten von 0,2 Prozent in den Handel starten, knapp oberhalb der Marke von 15.200 Punkten.

Schon in den vergangenen Tagen ließen es die Investoren nach dem erstmaligen Sprung über die 15.300 Punkte beim DAX ruhiger angehen. Am Markt wird dies auf die Sorge vor einem hierzulande härteren Lockdown, steigende Inflationserwartungen und das schon erhöhte Kursniveau zurückgeführt. "Offensichtlich bekommen die ersten jetzt doch Höhenangst", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Zahl derer, die über Gewinnmitnahmen nachdenken, werde größer.

Wenige Impulse

Zudem mangelt es den Anlegern an frischen Impulsen aus den Unternehmen. Die Agenda ist weitgehend leer gefegt und die Bilanzsaison hat noch nicht begonnen. Beherrschendes Thema an den Märkten sind weiterhin die Corona-Pandemie und die Folgen für die Wirtschaft.

Auch die asiatischen Börsen starteten am Morgen vorsichtig in die neue Woche. Die Investoren hielten inne, weil sie sehen wollen, wie sich die Aktien der Alibaba Group Holding Ltd entwickeln werden, nachdem China eine Rekordstrafe von 18 Milliarden Yuan (2,75 Milliarden Dollar) gegen den E-Commerce-Riesen verhängt hat. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf zunächst tiefer, schloss dann aber 0,2 Prozent höher bei 29.768 Punkten.

In New York hatte der Dow Jones-Index am Freitag 0,89 Prozent höher geschlossen bei 33.800 Punkten. Auch die Technologiebörse Nasdaq legte zu auf 13.845 Punkte.

Keine große Gefahren

Große Gefahren für den deutschen Aktienmarkt sehen viele Experten erst einmal nicht. Erst langfristig könnten sich steigende Zinsen negativ auf die Aktienkurse auswirken, da festverzinsliche Wertpapiere dann wieder attraktiver würden und in Konkurrenz zu Aktien träten, urteilte Analyst Christian Kahler von der DZ Bank. Dies könnte die Märkte unter Druck setzen. Zunächst aber sind es die guten Gewinnaussichten, die Kahler zufolge an der Börse zählen. Und die seien für die Jahre 2021 und 2022, in denen die Weltwirtschaft das stärkste Wachstum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verzeichnen soll, hervorragend

Euro etwas schwächer

Die europäische Gemeinschaftswährung ist am Morgen unter die Schwelle von 1,19 Dollar gesunken, auf zuletzt 1,1885 Dollar. Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke verwiesen, die den Euro im Gegenzug etwas belastet habe. Unter anderem steht die Preisentwicklung in den USA im Mittelpunkt des Interesses am Devisenmarkt. Am Dienstag werden neue Inflationsdaten aus den USA erwartet.

"Wegen des teuren Benzins dürfte der Verbraucherpreisindex im März deutlich gestiegen sein", sagte Experte Christoph Balz von der Commerzbank. Allerdings hatte die US-Notenbank Fed bereits in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass sie den Anstieg der Verbraucherpreise nur als vorübergehend ansieht und nicht auf den Anstieg der Inflation reagieren wird.

Microsoft kauft Geschäft mit Künstlicher Intelligenz

Microsoft will sich einem Insider zufolge mit einem milliardenschweren Zukauf im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) verstärken. Der Softwarekonzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Kauf des KI-Spezialisten Nuance Communications für rund 16 Milliarden Dollar. Wenn die Übernahme gelingt, wäre es die zweitgrößte in der Geschichte von Microsoft, nachdem der Konzern 2016 die Karriereplattform LinkedIn für 26,2 Milliarden Dollar übernommen hatte.

BioNTech und Pfizer wollen auch Jugendliche impfen

Pfizer und BioNTech beantragen in den USA eine Notfallzulassung für ihren Impfstoff bei Jugendlichen. Diese würde die Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahre abdecken. Der Tübinger Impfstoffhersteller Curevac hält eine europäische Zulassung seines Corona-Impfstoffes angesichts von Fortschritten in den erforderlichen Studien noch im Mai oder Juni für möglich.