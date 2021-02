Schwache Vorgaben DAX einen Tick schwächer erwartet

Nachdem der DAX am Freitag etwas höher aus dem Markt gegangen ist, deutet sich zu Handelsbeginn der neuen Woche wieder eine leichte Delle an. Für Bewegung könnte am Vormittag der Ifo-Index sorgen.

Der DAX dürfte auch zu Wochenbeginn die Hürde von 14.000 Punkten verfehlen. Nach einem Plus von 0,8 Prozent auf 13.993 Punkten am Freitag, wird der Leitindex am Morgen 0,2 Prozent schwächer erwartet, bei 13.964 Punkten. Vor zwei Wochen hatte der DAX bei 14.169 Punkten einen Rekord erreicht. Anschlusskäufe blieben seitdem aber aus und die Kurse traten mehr oder weniger auf der Stelle.

Tatsächlich mangelt es der Börse derzeit an frischen Impulsen und eindeutigen Trends. Vielmehr ist der DAX gefangen zwischen widersprüchlichen Corona-Meldungen, steigenden Anleihezinsen in den USA und der Hoffnung auf ein Anziehen der Konjunktur. Seit zwei Wochen pendelt der DAX deshalb um die Marke von 14.000 Punkten.

Sorgen vor Renditeanstieg in den USA

Sorgen bereitete den Anlegern zuletzt der Renditeanstieg, vor allem in den USA. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Damit werden Anleihen relativ zu Aktien als Anlage wieder attraktiver. Experten erwarten jedoch, dass die US-Notenbank bei weiter steigenden Renditen eingreifen wird. Eine Anhebung der Leitzinsen steht auf absehbare Zeit weder in den USA noch in Europa auf der Agenda.

Derzeit rechnen die Futures-Märkte frühestens Mitte 2023 mit einer ersten Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed). Dennoch habe die Diskussion darüber, wann die Fed die Anleihekäufe reduziert, an den Märkten bereits begonnen, erklärt Analyst Hartmut Preiß von der DZ Bank.

An diesem Montag dürften die Anleger gespannt auf den Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts schauen. Die schlechten Werte der vergangenen Monate sorgen jedoch für wenig Hoffnung. Es wird deshalb nur mit einer leichten Aufhellung gerechnet. Im Januar war der Index auf 90,1 Punkte gefallen, nach 92,2 Punkten im Dezember. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster konjunktureller Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.

Euro relativ stabil

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Konjunkturdaten aus Deutschland wenig bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2120 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2139 Dollar festgesetzt.

Conti zahlt keine Dividende

Wegen der schwierigen Geschäftslage sollen die Aktionäre von Continental für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende erhalten. Der Autozulieferer und Reifenhersteller stellte nach Prüfung der Bücher ein negatives Konzernergebnis fest. Daher werde man der Ende April anstehenden Hauptversammlung den Verzicht auf eine Ausschüttung vorschlagen. Für das Jahr davor hatte es noch 3 Euro je Anteilsschein gegeben, trotz ebenfalls roter Zahlen. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer hatte bereits im vergangenen November angedeutet, dass eine Wende zum Gewinn nicht mehr gelingen könnte.

Porsche verschärft Sparprogramm, Skoda in Ägypten

Die VW-Tochter Porsche verschärft ihr Sparprogramm. "In den nächsten fünf Jahren planen wir nun insgesamt rund zehn Milliarden Euro, die das Ergebnis absichern. Ursprünglich waren es sechs Milliarden Euro gewesen", sagte Vorstandschef Oliver Blume der "Automobilwoche". Über Bugatti und Rimac werde im ersten Halbjahr im Konzern entschieden. Die Tochter Skoda will mehr Wachstum durch den Markteintritt in Schwellenländern wie Ägypten erreichen. "10.000 Verkäufe im Jahr sind für ein Land mit 100 Millionen Einwohnern zu wenig. Das könnten wir mittelfristig verzehnfachen", sagte Skoda-Chef Thomas Schäfer der "Automobilwoche". Zudem kündigte Schäfer ein weiteres Elektroauto an.

Schaeffler lehnt Aufspaltung ab

Der Auto- und Industriezulieferer lehnt eine Aufspaltung nach dem Vorbild von Continental, Siemens oder Daimler ab. "Trennen nur um des Trennens willen ist kein schlüssiges Konzept, auch wenn die Börse so etwas gelegentlich toll findet", sagte der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld der "Süddeutschen Zeitung". "Schaeffler ist eben kein Konglomerat im klassischen Sinn, sondern ein integrierter Technologiekonzern, der verschiedene Sektoren bedient", fügte er an.