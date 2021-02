DAX unter 14.000 Bloß kein Risiko eingehen

Zu Handelsbeginn hat sich der deutsche Leitindex von der runden Marke von 14.000 Punkten wieder weiter entfernt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Der DAX hat die neue Woche rund ein Prozent schwächer begonnen bei 13.856 Punkten, nachdem er am Freitag noch bis auf 13.993 Punkte geklettert war. Nur zwei der 30 DAX-Werte notieren im Plus. Vor zwei Wochen hatte der Leitindex bei 14.169 Punkten einen Rekord erreicht. Anschlusskäufe sind seitdem aber ausgeblieben.

Tatsächlich mangelt es der Börse derzeit an klaren Trends. Glaubt man dem Stimmungsbarometer der Börse Frankfurt, ist die Situation zwischen Bullen und Bären ausgeglichen. Der DAX sei derzeit gefangen zwischen neuen Corona-Sorgen und der Hoffnung auf ein Anziehen der Konjunktur, sagt Marktexperte Christian Henke. Seit zwei Wochen pendelt er deshalb um die Marke von 14.000 Punkten.

Sorgen vor Renditeanstieg in den USA

Störfeuer für die Finanzmärkte kommt zudem vom US-Anleihemarkt. Dort ist die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere bis auf 1,34 Prozent geklettert, den höchsten Stand seit einem Jahr. Damit werden Anleihen relativ zu Aktien als Anlage wieder attraktiver. Experten erwarten jedoch, dass die US-Notenbank bei weiter steigenden Renditen eingreifen wird. Eine Anhebung der Leitzinsen steht allerdings nach Ansicht der Experten auf absehbare Zeit weder in den USA noch in Europa auf der Agenda.

Derzeit rechnen die Futures-Märkte frühestens Mitte 2023 mit einer ersten Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed). Dennoch habe die Diskussion darüber, wann die Fed die Anleihekäufe reduziert, an den Märkten bereits begonnen, erklärt Analyst Hartmut Preiß von der DZ Bank.

Schwache Konjunkturdaten

Für Aufmerksamkeit dürfte auch der um 10 Uhr erwartete Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts sorgen. Zwar wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet, doch von Vorfreude auf einen erwarteten Aufschwung dürfte wenig zu spüren sein. Im Januar war der Index auf 90,1 Punkte gefallen, nach 92,2 Punkten im Dezember. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster konjunktureller Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.

Wie das Statistische Bundesamt am Morgen mitteilte, ist die deutsche Industrieproduktion im vergangenen Jahr um 10,8 Prozent gegen 2019 eingebrochen. Besonders stark fiel der Einbruch im vergangenen Jahr in der Automobilindustrie aus, dem wichtigsten deutschen Wirtschaftszweig: Die Hersteller von Autos und Autoteilen produzierten ein Viertel weniger als im Vorjahr.

Euro volatil

Der Euro ist nach Veröffentlichung der Industriedaten drastisch eingebrochen, hat sich aber unmittelbar danach in einer V-förmigen Bewegung wieder erholt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2117 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2139 Dollar festgesetzt.

Conti zahlt keine Dividende

Zu den schwächsten Werten im DAX gehört am Morgen die Conti-Aktie. Wegen der schwierigen Geschäftslage sollen die Aktionäre des Autozulieferers für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende erhalten. Das Unternehmen stellte nach Prüfung der Bücher ein negatives Konzernergebnis fest. Daher werde man der Ende April anstehenden Hauptversammlung den Verzicht auf eine Ausschüttung vorschlagen. Für das Jahr davor hatte es noch 3,00 Euro je Anteilsschein gegeben, trotz ebenfalls roter Zahlen. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer hatte bereits im vergangenen November angedeutet, dass eine Wende zum Gewinn nicht mehr gelingen könnte.

Porsche verschärft Sparprogramm, Skoda in Ägypten

Die VW-Tochter Porsche AG verschärft ihr Sparprogramm. "In den nächsten fünf Jahren planen wir nun insgesamt rund zehn Milliarden Euro, die das Ergebnis absichern. Ursprünglich waren es sechs Milliarden Euro gewesen", sagte Vorstandschef Oliver Blume der "Automobilwoche". Über Bugatti und Rimac werde im ersten Halbjahr im Konzern entschieden. Die Tochter Skoda will mehr Wachstum durch den Markteintritt in Schwellenländern wie Ägypten erreichen. "10.000 Verkäufe im Jahr sind für ein Land mit 100 Millionen Einwohnern zu wenig. Das könnten wir mittelfristig verzehnfachen", sagte Skoda-Chef Thomas Schäfer der "Automobilwoche". Zudem kündigte Schäfer ein weiteres Elektroauto an.

Schaeffler lehnt Aufspaltung ab

Der Auto- und Industriezulieferer lehnt eine Aufspaltung nach dem Vorbild von Continental, Siemens oder Daimler ab. "Trennen nur um des Trennens willen ist kein schlüssiges Konzept, auch wenn die Börse so etwas gelegentlich toll findet", sagte der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld der "Süddeutschen Zeitung". "Schaeffler ist eben kein Konglomerat im klassischen Sinn, sondern ein integrierter Technologiekonzern, der verschiedene Sektoren bedient", fügte er an.

Bitcoin auf dem Rückzug

Bitcoin geht auf seiner Rekordjagd erst einmal die Puste aus. Der Kurs fällt am Morgen um zwei Prozent auf 56.260 Dollar. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise hatte am Sonntag auf der Handelsplattform Bitstamp ein Rekordhoch von 58.354 Dollar markiert. Am Freitag waren laut Datenanbieter CoinMarketCap alle im Umlauf befindlichen Bitcoins erstmals zusammen mehr als eine Billion Dollar wert gewesen.